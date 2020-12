Non c’è tranquillità per Elisabetta Gregoraci. Uscendo dalla casa del ‘Grande Fratello Vip’ pensava probabilmente di mettersi alle spalle veleni e polemiche, invece non è così. Continuano a girare su di lei voci molto negative, nonostante le abbia smentite in più di un’occasione. E c’è una persona in particolare che sta sbroccando tantissimo, rivelando aneddoti sulla vita personale dell’ex moglie di Flavio Briatore. Dichiarazioni che faranno infuriare non poco l’ormai ex gieffina.

Colui che la sta attaccando ripetutamente è Mino Magli, che si considera l’ex fidanzato di Elisabetta. Ritiene infatti che la loro relazione sentimentale sia durata ben sette anni. La donna ha invece detto di non essere mai stata legata a lui, che è stato unicamente un amico della sua famiglia. Magli ha parlato dei tradimenti fatti dalla conduttrice a Briatore, mentre nelle ultime ore si è spinto oltre svelando altri retroscena clamorosi. E chissà come reagirà stavolta la bella Eli. (Continua dopo la foto)















La Gregoraci avrebbe infatti chiesto ed ottenuto da Mino un’operazione di chirurgia estetica per ritoccarsi. Ha vuotato il sacco in un’intervista concessa al settimanale ‘Oggi’, nel numero in uscita integralmente il 10 dicembre. Le sue prime affermazioni si sono concentrate sul suo carattere: “Elisabetta mi piaceva moltissimo, era molto ambiziosa. Tanto che a volte temevo fosse un’opportunista. Pensavo di essere il padrone del castello, ma invece era solamente una multiproprietà”. (Continua dopo la foto)















La storia d’amore sarebbe iniziata nel 2000, per poi interrompersi nel 2007, quando la Gregoraci si è unita in matrimonio con Briatore. Prima di lasciarsi definitivamente, si sarebbe fatta pagare l’intervento per rifarsi il seno. Magli ha rivelato: “Un doppio regalo, che certe cose si fanno solo a paia”. Poi su Vallettopoli ha aggiunto: “Mi diceva di non preoccuparmi perché era stata coinvolta solo per la vendetta di un politico che aveva respinto. Briatore? Mi disse che era un amico”. (Continua dopo la foto)









Mino Magli ha concluso così il suo racconto: “Mi disse che tra di loro c’era un accordo e che doveva essere solo la sua fidanzata da parata, quella da mostrare nei momenti ufficiali, ma che loro non andavano a letto insieme. Mi chiese di sopportare questa situazione per il bene della sua carriera, e lei stessa si affrettava a spiegare la situazione ai miei amici, quando uscivamo tutti insieme”.

“Mer***!”. Pomeriggio 5, caos in diretta. L’ospite ‘sbrocca’, Barbara D’Urso costretta a intervenire