Barbara D’Urso si è confidata a 360 gradi a Giovanni Ciacci e le sue dichiarazioni sono state riportate dal settimanale ‘Oggi’. Le più succulenti sono state quelle legate all’amore e alla possibilità che abbia un fidanzato: “La classifica dei valori nella vita per me è: al primo posto i figli, al secondo a pari merito la famiglia e l’amicizia, che viene prima di qualunque fidanzato. In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un sacchissimo di corteggiatori”.

Carmelita ha poi affermato: “Penso che presto prenderò una decisione”. Nella giornata del 9 dicembre è invece andata in onda una nuova puntata di ‘Pomeriggio 5’, che si è rivelata incandescente. Non è la prima volta che ha dovuto fare i conti con ospiti che hanno utilizzato parole decisamente poco adatte alla fascia di orario. Stavolta però si è esagerato parecchio, anche se lei ha provato a mantenere la calma perché l’argomento sviscerato era molto delicato e importante. (Continua dopo la foto)















Ha infatti fatto un collegamento dalla Campania e precisamente da Giugliano, un comune situato in provincia di Napoli. A causa di una voragine apertasi in conseguenza del forte maltempo abbattutosi sulla zona, 200 cittadini sono stati letteralmente isolati. E gli abitanti del paese partenopeo si sono infuriati tantissimo. Hanno quindi dato vita ad alcune esclamazioni durissime e Barbara ha inevitabilmente rimproverato la protagonista della frase, pur comprendendola. (Continua dopo la foto)















Alcuni cittadini hanno dichiarato: “Mio nipote è bloccato in casa e mi chiede se posso andarlo a prendere con l’elicottero”. Ed ecco arrivare la sentenza di una donna: “Governatori di me…a”. A quel punto, la padrona di casa non ha potuto fare altro che riprendere la signora, anche se ha compreso la situazione: “Non giustifico, ma comprendo lo sfogo di queste persone. Non vi lasceremo soli”. E la puntata è poi proseguita regolarmente, nonostante quel momento di gran tensione. (Continua dopo la foto)









Patrizia De Blanck ha attaccato Barbara D’Urso nei giorni scorsi: “Sono rimasta molto delusa. Lei che con me ha fatto sempre tanto l’amica si è messa in prima fila per cercare di affossarmi. Non mi è piaciuto il suo comportamento. Mi hanno contattato per partecipare in trasmissione ma non ci vado. Devo metabolizzare questa storia e poi vediamo cosa succede. Per il momento rimango sulla mia decisione”.

Tommaso Zorzi, tutti pazzi per mamma Armanda e il suo cappotto al GF Vip: subito “scovato”