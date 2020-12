Può capitare a tutti, anche ai più bravi, ai più attenti. È il bello della diretta. Se poi ci sono i social che non perdonano, anche un piccolo errore diventa una gaffe e in pochissimo tempo fa il giro del web. Questa volta è toccato ad Alberto Matano, giornalista, ex conduttore del TG1, che da due anni conduce La Vita In Diretta. Il programma è sempre molto seguito e la sua conduzione pare piacere al pubblico.

A un certo punto Matano propone un servizio su una signora morta per coronavirus in ospedale, la cui casa, mentre lei era ricoverata, è stata svaligiata dai vicini di casa. I vicini hanno rubato 14mila euro. La donna era in ospedale e figli i si sono presentati in questura raccontando di un furto avvenuto a casa della madre poi morta per complicazioni polmonari. (Continua dopo la foto)















La donna aveva lasciato le chiavi di casa ai vicini che riteneva persone di fiducia. La squadra mobile ha richiesto e ottenuto dalla Procura di Trento un decreto di perquisizione dell’abitazione della coppia. Non è stato trovato nulla, ma dopo una successiva attività di indagine, è stato scoperto dagli agenti che l’uomo aveva anche la disponibilità di un locale interrato nel centro città. E nella cantina è stata ritrovata la somma sottratta, circa 14mila euro. (Continua dopo la foto)















Dopo il servizio, parte il collegamento con l’inviato dal paese della signora. E Matano afferma: “La signora Luciana si è fidata dei suoi vicini e loro nel momento più difficile per lei loro la hanno derubata”. Dunque dà la linea all’inviato e chiede: “Innanzitutto come sta Luciana, ora?”. Il giornalista è in evidente imbarazzo e dice: “Ehm, no… Luciana… è morta purtroppo”. Matano non èuò fare altro che scusarsi. E in studio cala il gelo, come accade in questi casi. (Continua dopo la foto)









Qualche settimana fa, Alberto Matano era incappato in un’altra gaffe. “Tutto quello che ci vuole per diventare campione di spe… ehm di scherma…”, ha detto il giornalista. Una titubanza durata appena una frazione di secondo che sembra essere sfuggita al pubblico presente in studio. Un piccolo inciampo che non è sfuggito all’occhio sempre molto attento dei social che hanno immediatamente ricordato una clamorosa gaffe di Antonella Clerici a La Prova del cuoco, quando la conduttrice si trovò alle prese con una concorrente al telefono che all’indovinello “Fa la schiuma ma non è un sapone” rispose la “borra”, nell’incredulità generale.

