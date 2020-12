“Subito in confessionale”. Cristiano Malgioglio, il GF Vip censura tutto

Nelle ultime ore al ‘Grande Fratello Vip’ è avvenuta una confessione alquanto clamorosa di Maria Teresa Ruta. Per rasserenare Stefania Orlando, scoppiata in una crisi di pianto, ha affermato: “C’è qualcuno che sta giocando. Noi sappiamo che probabilmente Tommaso Zorzi è il vincitore, noi siamo qui e lo sosteniamo. Perché non ce ne frega niente, perché giochiamo ma fino ad un certo punto. Perché non giochiamo sulla pelle degli altri”. E l’ha incoraggiata ancora poco dopo.

Infatti, ha aggiunto: “C’è qualcuno che non lo sa fare. Tu sei un cavallo di razza, tu sei fortissima”. E gli utenti si sono immediatamente scatenati. Ecco quali sono state le reazioni maggiori: “Che belle parole, anche loro sono sicure che vinca Tommaso e lo sostengono”, “Hanno svelato che vincerà Tommaso? Sicuramente sarà così”. Ma ciò che è successo stavolta ha a che fare con una tematica delicatissima, ovvero il coronavirus. Un argomento che i vipponi non dovrebbero toccare. (Continua dopo la foto)















La produzione del reality show ha infatti fornito indicazioni ben precise. Visto che la trasmissione deve prevedere momenti di svago, è meglio non concentrarsi su questo argomento molto negativo. Ma Cristiano Malgioglio ha commesso un errore e ne ha parlato con gli altri. La regia ha provveduto immediatamente a censurare le sue frasi, abbastanza controverse, ma non tutto è stato zittito. Infatti, i telespettatori hanno potuto ascoltare alcune frasi davvero incredibili dell’uomo. (Continua dopo la foto)















Ecco cosa è è stato sentito dal pubblico e che la regia non è stata in grado di eliminare. Malgioglio si è rivolto a Giulia Salemi: “La situazione fuori è terribile. Adesso ci dovrebbe essere il vaccino, ma chi se lo fa. Ma se non è stato testato per tanto tempo che fai? Magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus da laboratorio, non naturale”. Subito dopo queste affermazioni, l’artista è stato immediatamente chiamato in confessionale. Per lui è arrivata una ramanzina?”. (Continua dopo la foto)









Tommaso Zorzi ha chiesto a Cristiano: “Voglio sapere tu e Francesco cosa vi siete detti”. Ma nessuna risposta è arrivata dal celebre paroliere, che però ha fulminato l’influencer con lo sguardo. Ma Zorzi ha continuato con le domande: “Non posso più nominarlo?”. E poi: “Però ne posso parlare?”. quel punto è arrivata la risposta netta di Cristiano Malgioglio, come a mettere un divieto definitivo a Tommaso Zorzi: “No. Quando uscirai fai quello che vuoi”.

“Ha svelato il nome del vincitore!”. Maria Teresa Ruta ‘canta’ e tra il pubblico del GF Vip è subito caos