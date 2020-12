Dopo giorni a dir poco difficili nella Casa, in puntata Tommaso Zorzi ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Intanto perché dopo aver confessato a Cristiano Malgioglio di essere innamorato di Francesco Oppini e anche terrorizzato all’idea di una sua reazione ha potuto incontrarlo. I due super amici del GF Vip si sono chiariti e dal loro faccia a faccia è scaturito un gran bel momento di televisione.

Poi, altro capitolo emozionante della diretta di lunedì scorso, la sorpresa fuori dalla porta rossa per l'influencer, uno tra i più amati dal pubblico in questa edizione del reality show: Tommaso Zorzi ha avuto la possibilità di incontrare la madre Armanda Frassinetti che, per la prima volta dopo oltre 2 mesi, ha rivisto il figlio per consolarlo dopo la batosta sentimentale che sta cercando di metabolizzare.















La signora Armanda ha rivisto il figlio in una settimana che come detto per lui si è rivelata essere particolarmente difficile, la prima senza Francesco Oppini. "Sono venuti i genitori di tutti avevo paura che non ti ricordassi più di me", ha esordito la donna una volta di fronte al figlio, in passerella. Poi solo parole di orgoglio: "Quello che stai facendo è un bellissimo percorso personale credimi che mi ha commosso, sei entrato che eri un ragazzo e uscirai che sarai un uomo meraviglioso".















"Continua a costruire rapporti nella Casa. Ti devo portare i saluti di tutti, tua sorella, la tua prima fan. Ci manchi tantissimo, sarà un Natale diverso, ma recupereremo tutto. Ti amo amore!", ha aggiunto davanti a un Tommaso Zorzi, tra il commosso e il sorpreso nel vedere la sua mamma lì. Un incontro che ha emozionato tutto il pubblico del reality.









Non solo le belle parole. Anche il look della madre di Zorzi ha fatto impazzire i telespettatori più appassionati di moda. Che, nemmeno a dirlo, sui social si sono subito attivati per scoprire di più sul bellissimo cappotto indossato al GF Vip da Armanda Frassinetti e presto il “mistero” è stato risolto: come svelano alcuni utenti su Twitter, si tratta di un soprabito di Prada che appartiene alla collezione invernale 2013. Dunque, a naso, anche se è di diverse stagioni fa e non più in vendita, non è proprio un capo economico, per tutte le tasche… Forse è da lei, allora, che Tommy ha ereditato la passione per la moda.

