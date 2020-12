“No, non è possibile!”. UeD, pubblico furioso per la novità: questa volta nessuno se l’aspettava

Tra i cambiamenti della nuova edizione di Uomini e Donne c’è anche la nuova sigla. Il programma di Maria De Filippi non utilizza più lo storico jingle ideato da Agostino Penna che era entrato nella testa e nel cuore di tanti telespettatori. Tuttavia la novità non è stata molto apprezzata dal pubblico che è rimasto negativamente sorpreso dalla decisione di cambiare la storica sigla.

Lo stesso Agostino Penna è rimasto senza parole quando ha saputo del cambio di sigla. Si era detto dispiaciuto, specialmente per il pubblico che ormai associava quel suo jingle al programma. Quindi il dispiacere non era per una questione di soldi, ma per una questione affettiva: “La sigla che suonavo è entrata nella testa di tutti, è iconica, dura da 19 anni. È un po’ strano, in effetti. Magari aspettano di vedere la reazione del pubblico…Ci deve essere qualche ragione, che mi sfugge”, ha detto in un’intervista a Tv Blog. (Continua dopo la foto)















Tuttavia nella puntata del 9 dicembre i fan più attenti hanno notato qualcosa. Infatti la sigla è nuovamente cambiata, nonostante quella precedente fosse da poco entrata nella mente degli spettatori. Resta sempre la musica col sax ed è stata aggiunta un’altra musica che però sembra rimanere meno in testa rispetto a quella di due settimane fa. Se la precedente non aveva convinto il pubblico, questa sta piacendo ancora meno, forse perché proprio non resta in testa. Ed infatti i fan hanno subito commentato sui social. (Continua dopo la foto)















Il pubblico sembra non accettare questi cambi di sigla. Se il primo era piaciuto poco, questo convince ancora meno. Tra i vari commenti su Twitter si legge: “Questa musichetta è peggio dell’altra NON CREDEVO FOSSE POSSIBILE”. Oppure: “Ma per quale motivo hanno cambiato il Jingle originale??”. E ancora: “Ma perché diavolo continuate a cambiare jingle?”. (Continua dopo la foto)









Insomma pare che la scelta di cambiare la storica sigla di Agostino Penna non sia proprio andata giù ai tanti spettatori del programma di Maria De Filippi. Al momento la redazione di Uomini e donne non ha ancora spiegato il motivo dei cambi di sigla. È probabile che stiano facendo degli esperimenti per capire quale nuovo jingle possa effettivamente piacere al pubblico. Tuttavia la reazione è sempre peggiore: gli spettatori vogliono solo la sigla storica. Staremo a vedere nei prossimi giorni se ci saranno ulteriori cambiamenti e quale sarà la sigla di Uomini e Donne.

Franceska Pepe, non c’è pace dopo il GF Vip: l’ex fidanzato è furioso