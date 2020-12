Nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ in questi giorni c’è una minore tensione, anche se i momenti tristissimi permangono. Basti pensare a Selvaggia Roma, che ha raccontato nella diretta del 7 dicembre dell’abbandono di suo padre e del fatto che abbia pensato al suicidio in passato. Inoltre, nelle ultime ore si è soffermata anche sulle gravissime difficoltà economiche della madre, a causa della mancanza di lavoro. Adesso però è venuta fuori una dichiarazione bomba di una gieffina.

In particolare, Maria Teresa Ruta ha fatto una confessione davvero sorprendente a Stefania Orlando. Quest’ultima è praticamente finita in lacrime ed ha avuto un crollo emotivo incredibile. A quel punto la coinquilina l’ha rincuorata, rivelando però una cosa pazzesca. Maria Teresa è convinta che ormai il nome del vincitore ci sia già, quindi devono semplicemente andare avanti e divertirsi. L’ha invitata a pensare unicamente al gioco e a tirarsi su di morale. Vediamo cosa ha affermato. (Continua dopo la foto)















Stefania non ha gradito assolutamente la considerazione che Adua Del Vesco e Dayane Mello hanno di lei, infatti l’hanno definita “falsa”. Ma Maria Teresa ha iniziato a sostenerla con bellissime parole. Ed è spuntata la confessione sul vincitore: “C’è qualcuno che sta giocando. Noi sappiamo che probabilmente Tommaso Zorzi è il vincitore, noi siamo qui e lo sosteniamo. Perché non ce ne frega niente, perché giochiamo ma fino ad un certo punto. Perché non giochiamo sulla pelle degli altri”. (Continua dopo la foto)















Ha poi detto ancora: “C’è qualcuno che non lo sa fare. Tu sei un cavallo di razza, tu sei fortissima”. E gli utenti si sono immediatamente scatenati. Ecco quali sono state le reazioni maggiori: “Che belle parole, anche loro sono sicure che vinca Tommaso e lo sostengono”, “Hanno svelato che vincerà Tommaso? Sicuramente sarà così”. In poche ore questa conversazione tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando è diventata virale. Vincerà davvero Zorzi? Lo scopriremo a febbraio. (Continua dopo la foto)









Raccontando del suo rapporto nel sarcofago egizio con un suo ex, Maria Teresa Ruta aveva dichiarato: “Lo sanno bene Francesco Oppini e Tommaso Zorzi cosa significa a cucchiaio”. Mentre gli altri vipponi non hanno recepito lo humor rimanendo basiti. Stefania Orlando ha poi cercato di salvare in corner: “Siamo io e Giulia che dormiamo a cucchiaio, non loro”. Tommaso Zorzi aveva replicato: “Sono rimasto sbigottito perché ho visto il viso imbarazzato di Francesco”.

