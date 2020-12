C’è qualcosa che non torna sulla vittoria di Andrea Paris a Tu Si Que Vales. A fare luce è Striscia la Notizia. Il mago, che solo pochi giorni fa si è aggiudicato il montepremi finale dal valore di 100mila euro in gettoni d’oro, ha convinto tutti durante l’ultimo atto grazie a un numero con le carte che ha lasciato tutti di sasso. Dopo una serie di passaggi della performance e dopo aver consegnato un mazzo a tutti i presenti in studio, giudici e membri del pubblico compresi (nessuno escluso), Paris ha fatto spuntare dal suo mazzo un 4 di picche.

Ma ecco il colpo di scena: la medesima carta se la sono ritrovata in mano tutti coloro che erano in trasmissione. Il tg satirico di Antonio Ricci, spulciando i filmati della finale del talent di Canale 5, si è accorto che in realtà diversi componenti del pubblico in studio non si sono ritrovati tra le dita il fatidico 4 di picche, come invece è apparso durante la diretta. Continua dopo la foto















Uno scivolone che nulla toglie a Andrea Paris che nei giorni scorsi ha aperto il suo cuore a Tv Sorrisi e Canzoni confessando di aver vissuto un’esperienza traumatic “Ho visto un mio amico morire investito da un autobus”. Il dolore che per Andrea Parsi non alieno. Un dolore che spesso sente sul suo corpo al punto da prendere la decisione di esibirsi negli ospedali. Continua dopo la foto















A Tu sì que vales Andrea ha ricevuto molti complimenti da Teo Mammucari (“I numeri non li esegue, ma li crea”) che gli hanno fatto un immenso piacere: “In fondo nei miei numeri uso solo carte da gioco e il mio jolly è il divertimento. Non mi sembrava possibile” ha svelato Andrea Paris, vincitore di Tu sì que vales, “poi ho realizzato”. Continua dopo la foto











Felice per la vittoria la sua compagna e anche la figlia Maddalena che ha otto anni ed è sveglia più di lui: “La prima cosa che mi ha detto è quando l’avrei portata in vacanza”. Prima di approdare in televisione a Italia’s Got Talent, Andrea Paris si è fatto conoscere dal pubblico di internet grazie ad un video in cui insieme alla figlia si cimenta nell’interpretazione de “Il Lonfo” di Fosco Maraini. Andrea definisce se stesso un “prestigiattore”: grazie agli studi teatrali infatti, il mago è adesso in grado di conquistare l’attenzione del suo pubblico in un modo del tutto particolare. Paris è capace di improvvisare impeccabilmente in qualsiasi circostanza anche inaspettata, riuscendo a coinvolgere i suoi interlocutori in situazioni surreali e divertenti.

Ti potrebbe interessare: “No, non è possibile!”. UeD, pubblico furioso per la novità: questa volta nessuno se l’aspettava