“Una cosa tremenda…”. Nicola Savino, il lutto che fa ancora tanto male: “Di colpo ho smesso di essere ragazzo”

Nicola Savino è un noto conduttore televisivo e radiofonico, nonché un grande imitatore e autore televisivo. Ha sempre dimostrato grande talento e una buona capacità di sdrammatizzare. In queste settimane sta conducendo insieme ad Alessia Marcuzzi Le Iene Show: una coppia ben affiatata che piace al pubblico. Quando Alessia è stata contagiata dal Covid, Nicola le ha mandato un video di incoraggiamento su Instagram: “Tutto lo studio ti aspetta, torna presto, Alessia”. “Mi mancate” è stata la risposta della conduttrice su Instagram.

Savino conduce insieme a Linus la nota trasmissione radiofonica Deejay Chiama Italia su radio Deejay ed è sempre molto incline allo scherzo e alla battuta. Tuttavia in pochi conoscono un lato molto privato della sua vita. Che lui stesso fa fatica a raccontare. Si tratta del dramma più difficile che un uomo può vivere e che lo ha segnato per sempre. (Continua dopo la foto)















Un lutto terribile che lo ha anche avvicinato alla fede religiosa: la morte della mamma. La donna, dopo la rottura del femore, non si sarebbe mai rialzata ed è scomparsa mentre il conduttore era a una festa: “Di colpo ho smesso di essere ragazzo, da quel giorno sono diventato un uomo, è stata una cosa tremenda, ci ho messo mesi, se non anni a riprendermi”, ha raccontato Nicola Savino. (Continua dopo la foto)















Dopo poco tempo Nicola Savino ha perso anche padre, ma avrebbe vissuto questo secondo lutto in maniera molto diversa rispetto al primo anche a causa del suo avvicinamento alla fede religiosa. Il celebre conduttore ha due sorelle maggiori molto più grandi di lui e con cui avrebbe avuto qualche difficoltà a sviluppare un rapporto profondo. Oggi al suo fianco c’è la moglie, la costumista Manuela Suma, e la figlia Matilda: “Ricordiamo che sono sempre due donne con un uomo, mi coccolano. Anche se tante altre volte è dura, ma sono abituato. Sono cresciuto con due sorelle maggiori”. (Continua dopo la foto)









In occasione della morte della mamma, Nicola Savino ha riscoperto la fede. Nel processo di ripresa, il conduttore ha ammesso in una intervista a Verissimo di aver avuto il bisogno di trovare un luogo in cui riflettere e la parrocchia vicino casa ha assolto il compito: “Non entravo in una chiesa volontariamente se non per funerali, matrimoni o battesimi, dagli anni ’80. Da quando ero ragazzo. Io ho elaborato il lutto nella mia parrocchia, dove mia figlia frequentava il catechismo”.

