Si sta parlando moltissimo di Selvaggia Roma in questa edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Da quando è entrata nel reality show di Canale 5, le discussioni sull’influencer sono aumentate sensibilmente. Nelle ultime ore è stata attaccata pesantemente dal suo ex fidanzato Francesco Chiofalo: “Penso che il suo percorso al GF Vip sia imbarazzante. Se era povera da piccola? No, stava come tutti, normale. Lei e la madre vivevano con 1800 euro al mese in due. Non le è mai mancato nulla”.

Poi: "L'abbandono del padre? Non è assolutamente vero. Quella è una bugia. Ma che si è fumata? Ma è ubriaca? Infatti quando l'ho sentito ci sono rimasto. Partendo dal fatto che io il padre di Selvaggia Roma lo conosco molto bene, l'ho visto molte volte. Non mi risulta di questo abbandono. Lei parla tranquillamente con il padre, ha il suo numero di telefono e lo sentiva regolarmente". La ragazza ha adesso avuto un altro sfogo nella Casa: ecco su cosa si è soffermata.















La Roma ha voluto confidarsi in veranda con la coinquilina Stefania Orlando ed ha raccontato le difficoltà con le quali convive sua madre: "Sta soffrendo, lei non è abituata ai paesini, io nemmeno. Adesso sta da un'amica e io sto cercando di aiutarla". Lei ha spiegato che fa di tutto per poterla sostenere da un punto di vista economico ed ha quindi riferito che il genitore non se la sta passando granché. Da parte della Orlando ci sono stati tentativi di rincuorarla, visto il suo umore bassissimo.















A proposito della mamma, Selvaggia ha aggiunto: "Lei non sta molto bene. Da un paio di anni ha difficoltà. Purtroppo l'economia non aiuta. Prima abitava con mia zia, però non si prendono". Stefania ha comunque voluto tranquillizzarla perché sono tante le persone che si sono ritrovate in grossissime difficoltà. Quindi, bisogna pensare positivo, nonostante i problemi restino. La Orlando ha chiosato, dicendo: "Il lavoro adesso per tante persone è fermo, oppure è abbastanza limitato".









Durante la diretta di lunedì 7 dicembre, Selvaggia Roma ha parlato dei momenti bui in cui ha pensato anche al suicidio: “Sono precipitata in in incubo, ho vissuto un momento buio e non avevo voglia di raccontarlo a nessuno per non dar dispiacere a mia madre. La frase che vorrei cancellare è tu non sei più mia figlia detta da mio padre”. Quindi, un passato e un presente non facili per la bellissima influencer.

