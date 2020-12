“La fama toglie tanto, è stressante avere sette persone ogni giorno sotto casa tua. Non voglio lamentarmi anche perché quando va tutto bene non pesa, ma quando vivi una separazione, la perdita di un familiare o un momento difficile è complicato.In qualche modo il gossip aspetta quello che non va per marciarci un po’ sopra. Penso che le critiche abbiano rafforzato il mio personaggio. C’è gente che sta con te e chi non sta con te. In fondo anche chi mi ha criticato mi ha aiutato senza volerlo”.

Così aveva parlato Belen Rodriguez in una delle sue ultime interviste. La modella argentina, che dopo la fine della storia con Stefano De Martino sembra aver ritrovato l'amore con Antonino Spinalbese, in questi mesi si è concentrata sul lavoro: un'industria vera e propria quella targata Belen che vale decine di milioni di euro.















Le due società che fanno capo all'argentina, Icona Production e The Family Factory avrebbe chiuso il 2019 con ricavi per oltre 1,1 milioni di euro e un utile in progresso da 53mila a 76mila euro. Per quanto riguarda invece The Family Factory il bilancio per il 2019 sarebbe stato sempre di 1,1 milioni e inoltre la società avrebbe venduto il 49% di Cotril Salons (un progetto che ha a che vedere con la costruzione di saloni di bellezza).















"A comprare sborsando 528mila euro è stata la Cotril di Marco Artesani, affermato imprenditore della cosmesi tricologica e di cui Belen è stata testimonial che guida un gruppo con ricavi per oltre 19 milioni". Motivi ulteriore di invidia che verso l'argentina famosa per i suoi flirt e le sue liti: la più famosa con la regina di Canale 5 Barbara D'Urso.











Il motivo^? Barbara D’Urso aveva raccontato sui canali Mediaset, al suo pubblico, le nozze VIP di Belen e Stefano, sottolineando il fatto che gli sposi non avessero offerto il pranzo nuziale a musicisti ed addetti ai lavori. Belen Rodriguez rispose: “Noi non abbiamo fatto i tavoli anche per tutte le persone che hanno lavorato lì. Hanno iniziato a far le polemiche con la signorina Barbara D’Urso. Anche perché lei ha dato da mangiare a tutti la stessa cosa, non ha fatto differenze… ma vaffa****o, va“. “Io e lei abbiamo avuto una discussione anni fa, quando ero impegnata con Fabrizio Corona” ha raccontato la modella al quotidiano. “Poi, a Le Iene, l’ho mandata a qual paese. La reazione non è stata una delle più gradite, ma avevo i miei motivi per farlo. “Lei è comunque una grandissima professionista che fa il suo lavoro. Il suo ruolo lo copre alla perfezione” ha concluso a riguardo.

