Grandiosa notizia per Elena Sofia Ricci. L’attrice ha finalmente rotto il silenzio sul suo futuro, mandando letteralmente in delirio tutti i suoi instancabili fan. La sua carriera è sempre stata contraddistinta da successi personali, ma c’è in particolare una serie che l’ha portata e la sta riportando ancora alla ribalta in questi mesi e anni. La donna ha voluto quindi rivolgersi direttamente al suo pubblico, mostrando alcune sue foto davvero molto interessanti. Ed è stato boom di commenti.

Ci riferiamo quindi alla serie televisiva 'Che Dio ci aiuti 6'. Nelle scorse settimane si era già parlato della data di inizio della stessa, ma stavolta anche lei si è voluta sbilanciare, affermando che è ormai vicinissima la messa in onda della nuova stagione. Nel cast della fiction ci saranno anche 2 new entry, ovvero Pierpaolo Spollon ed Eresmo Genzini. Siamo quindi ad un passo dal rivedere all'opera Suor Angela e Suor Costanza e tutte le altre protagoniste del convento in questione.















La serie Rai dovrebbe quindi ripartire da giovedì 7 gennaio. La Ricci ha voluto mostrarsi con il vestito da suora ed ha scritto a corredo della foto: "L'attesa è il futuro che si presenta. Che Dio ci aiuti 6 prossimamente su Rai 1". Nonostante le riprese non si siano ancora concluse, hanno deciso di trasmetterla ugualmente. E ci sono già alcune anticipazioni sulla fiction, come è stato riferito nei giorni scorsi. Ecco dunque cosa dovrebbe succedere e come hanno reagito i follower.















Vedremo quindi le nozze tra Ginevra, interpretata da Simonetta Columbu, e Nico, ovvero l'attore Gianmarco Saurino. Ci sarebbe anche lo straordinario ritorno di Monica, cioè Diana Del Bufalo. La stessa Elena Sofia Ricci avrà una vera e propria crisi di fede. Questi invece i messaggi dei fan su Instagram: "La bellezza di questa foto è indescrivibile", "Mamma mia, non vedo l'ora che inizi", "Bellissima e bravissima", "Complimenti, bellissima serie", "Non potevi dirci niente di più bello".









Anche Elena Sofia Ricci ha vissuto periodi non proprio positivi, a causa del contagio da coronavirus: “Anche io il virus l’ho toccato con mano lo scorso marzo. Non me ne sono davvero accorta, ho avuto la percezione di qualcosa di diverso, ma in quelle settimane eravamo in pieno lockdown e quindi non ho mai saputo di averlo davvero contratto”. Ora però può sorridere per i successi professionali.

