“Buttatela fuori, squalifica!”. GF Vip, tutti contro Dayane Mello per quello che ha fatto. Nel video salta fuori la verità

Le ultime nomination della casa del Grande Fratello Vip hanno visto un gran numero di concorrenti finire a pari merito, dando vita a un televoto che ha incluso Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Alfonso Signorini spiega che il vip più votato dai telespettatori sarà immune dalle prossime nomination; tuttavia ai concorrenti questo momento verrà presentato come un classico Televoto avente come finalità l’eliminazione di uno degli inquilini. Il conduttore del Grande Fratello Vip dichiara che il pubblico ha deciso che il primo vip “salvo” è Giulia: la ragazza è incredula, in quanto è entrata da pochissimo e pensava di non essersi ancora fatta conoscere a sufficienza. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma grazie a uno scherzo del conduttore, alla fine del gioco è stata Dayane Mello a essere l’immune dalle nomination della settimana.La modella era stata una delle concorrenti a voler abbandonare la casa dopo la notizia dell’allungamento del reality show fino a febbraio, ma grazie a una telefonata dell’ex suocera, la mamma di Stefano Sala, ha cambiato idea. (Continua a leggere dopo la foto)















“Mi ha detto c’è un disastro fuori e mi ha chiesto di restare in casa, mi ha fatto un po’ ragionare e mi ha detto un po’ di cose belle. Mi ha detto che sta uscendo il mio carattere e che ho molti sbalzi d’umore, ma mi ha gasato di brutto. Alla fine mi ha detto ‘Dayane, manca un mese e mezzo siamo già a dicembre‘”, ha raccontato agli inquilini cambiando idea e decidendo di restare in gioco. In queste ore il web ha chiesto provvedimenti contro la modella brasiliana. (Continua a leggere dopo la foto)









Nel video che è trapelato su Twitter, Dayane Mello è stata ripresa in cucina insieme a Malgioglio e a Maria Teresa Ruta. Tra una chiacchiera e un’altra, si sarebbe lasciata andare a qualche parola di troppo. Secondo alcuni utenti infatti, mentre parlava con Cristiano Malgioglio, Dayane Mello avrebbe esclamato: “Por** Madonna”. Da qui la richiestadi un provvedimento del GF Vip con espulsione dalla casa. Ma alcuni video scagionerebbero la modella, che in realtà avrebbe pronunciato la frase: ”Che forte Madonna”.

“Qualcuno ci dica che è successo”. Alberto Angela, il web insorge dopo aver appreso la notizia. C’è mistero: cosa sta succedendo