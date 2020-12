“Sarei uscito subito se lo avessi saputo”. GF Vip, Francesco Oppini torna in studio e lo dice a tutti

Francesco Oppini è uscito dal GF Vip venerdì scorso. Anche lui, come Elisabetta Gregoraci, ha elegantemente declinato l’invito di Alfonso Signorini a restare nella Casa fino a febbraio 2021, quando finirà questa lunghissima quinta edizione del reality. Ma nella puntata di lunedì 7 dicembre 2020 non solo era in studio insieme agli altri ex vipponi, ma ha anche fatto una breve incursione nella Casa per parlare col suo amico Tommaso Zorzi, entrato in crisi dopo la sua uscita di scena anche perché innamorato di lui, come confidato a Cristiano Malgioglio.

La loro amicizia d'altronde è stato uno degli argomenti più discussi di questo GF Vip, così come il rapporto tra Oppini e sua mamma, Alba Parietti. Per questo motivo, quando è arrivato in studio, il padrone di casa gli ha mostrato alcuni messaggi social di utenti che polemizzavano sui post della showgirl.















Alba Parietti è sempre stata molto presente nel percorso del figlio all'interno della Casa e quando ha deciso di uscire ha dichiarato: "Ora puoi tornare a te stesso". Una frase che ha fatto sollevare non poche critiche da parte dei fan del programma, che Signorini ha mostrato in diretta a Francesco per avere spiegazioni, in modo da poter specificare quale fosse l'intento della madre.















"Se non fossi stato me stesso credo che potrei essere pronto per prendere un Oscar, perché tre mesi a reggere così, sinceramente. Io credo che lei intendesse dire una cosa ben più precisa, cioè tornare alle tue promesse, alla tua vita prima di entrare nella casa", ha spiegato Oppini. Poi ha voluto affrontare un argomento molto doloroso: la morte di Giuseppe Lanza di Scalea: "Ti aggiungo una cosa, non vuole che se ne parli molto di questo, è successo purtroppo a metà ottobre e che una persona fondamentale per la vita di mia madre e anche mia è venuta a mancare".











“Io lo sentivo tutti i giorni prima di entrare qua perché per me è un riferimento, c’è stato in momenti difficilissimi sia miei che di mia madre, e per quelli che pensano che mia madre abbia forzato magari, ad abbandonare la cosa, questa è la risposta che posso dare, se l’avesse voluto fare l’avrebbe potuto fare in quel momento, era una cosa per la quale io sarei uscito immediatamente anche solo dopo un mese di programma”.

