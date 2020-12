“Hanno deciso così”. Detto Fatto e Bianca Guaccero, la scelta della Rai dopo il discusso tutorial della spesa sexy

Sul programma ‘Detto Fatto’ si è abbattuto un vero e proprio tsunami Il tutorial sul come fare la spesa in modo sensuale si è rivelato un autogol pazzesco per Bianca Guaccero e dopo le polemiche la trasmissione è stata sospesa dal palinsesto di Rai Due.

Protagonista del filmato la pole dancer Emily Angelillo, ripresa nello studio di Bianca Guaccero mentre sfilava con i tacchi alti e finge di prendere qualcosa sugli scaffali in alto o in basso. Il tutorial in questione era stato molto dettagliato: fornva suggerimenti su come camminare con il carrello, arrampicarsi per prendere i prodotti in alto senza essere goffe e recuperare gli oggetti caduti. La polemica era stata violentissima, con commenti al veleno: “Un tutorial su come le donne dovrebbero fare la spesa. Ecco la televisione”, si leggeva a commento del tweet di “Trash Italiano” che aveva rilanciato il filmato. (Continua dopo la foto)















E ancora: “Anni e anni di lotte…”, “Che degrado”, “Imbarazzante”, “Quindi paghiamo la Rai per vedere questa vergogna” e “Ma non vi vergognate?”. In questi giorni le notizie sul futuro della conduttrice sono state tantissime, dalla cancellazione della trasmissione, al cambio degli autori, passando anche per il radicale cambio della conduzione.

La Rai, nonostante sia molto in difficoltà e in imbarazzo per quanto successo, sta cercando una soluzione che possa arrivare il prima possibile. In questi giorni è stato velato anche il nome della possibile erede della bellissima presentatrice. (Continua dopo la foto)















‘Giornalettismo’ avevo svelato il nome l’erede della Guaccero: Francesca Fagnani, una giornalista che ha ricevuto numerosi apprezzamenti e che sarebbe gradita ai vertici della televisione pubblica italiana. Il pubblico però non si era mostrato entusiasta della scelta. In queste ore, però, Tvblog, infatti, ha riportato la notizia secondo cui Detto Fatto verrà trasmesso nuovamente da domani 9 dicembre su Rai 2. (Continua a leggere dopo la foto)









La conduzione sarà affidata sempre a Bianca Guaccero. Lo stesso influencer Jonathan Kashanian aveva mantenuto il silenzio sulla questione ‘tutorial’ ma aveva difeso a spada tratta la collega. Tv Blog ha lanciato un’ulteriore indiscrezione secondo cui si starebbe pensando di riorganizzare il palinsesto pomeridiano di Rai 2. Quest’ultimo potrebbe coinvolgere anche Detto fatto, ma ci sarebbe anche una riorganizzazione che riguarderebbe gli autori del programma condotto da Bianca Guaccero.

