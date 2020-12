Al ‘Grande Fratello Vip’ ci sono state sorprese meravigliose nella diretta del 7 dicembre e uno dei concorrenti che più di tutti è passato dalla tristezza alla felicità è stato Tommaso Zorzi. Infatti, durante l’incontro con Francesco Oppini l’emozione l’ha fatta da padrona, ma poi è avvenuto anche un altro momento molto toccante. Infatti, la sua adorata mamma gli ha fatto un regalo inaspettato, presentandosi personalmente al programma. E la gioia dell’influencer è stata enorme.

Durante l'incontro con il figlio, i telespettatori sono letteralmente impazziti per la donna. Ha infatti fatto colpo sul pubblico da casa, che sui social ha dato vita a commenti entusiastici. La signora si chiama Armanda Frassinetti ed ha subito dimostrato un'eleganza straordinaria ed un'empatia ineguagliabile. In tanti hanno quindi ricercato in rete informazioni sulla donna. E andiamo anche noi a conoscere più nei dettagli la signora che ha dato alla luce l'attuale concorrente del 'GF Vip'.















Armanda è una bellissima donna dai capelli biondi ed è di un'eleganza sopraffine. Ha conseguito la laurea all'università di Pescara e attualmente lavora come dietologa all'Unità Operativa Igiene, alimenti e nutrizione della Asl di Milano. Ha inoltre accumulato esperienze davvero importanti fuori dall'Italia. Inoltre, ha lavorato anche al consolato americano situato nella città lombarda. La Frassinetti non ha comunque concepito solamente Tommaso, infatti ha anche un'altra figlia.















L'influencer di 25 anni ha infatti anche una sorella, che si chiama Gaia. Armanda li ha avuti entrambi dall'ex marito Lorenzo Zorzi, il quale lavora come amministratore delegato in alcune agenzie di comunicazione a Milano. Nella puntata in diretta, lei si è rivolta così al figlio: "Sei riuscito ad abbattere pregiudizi e tabù mostrandoti con le tue fragilità e le tue debolezze. Sei una persona speciale, arrivi al cuore delle persone. Sii te stesso sempre, costruisci rapporti nella casa".









Elegantissima e bellissima la mamma di Zorzi.

Che classe innata.#GFVIP pic.twitter.com/NXLqJIgcII — Moon_Shadow🐞 (@moonshadow_369) December 7, 2020

“Steve Jobs ha inventato l’iphone, ma io ho fatto Tommaso Zorzi” E grazie mamma Armanda 💫#gfvip pic.twitter.com/caiFEz0uCj — Rιᥴᥴιo svᥱdᥱsιssιmo dι Osᥣo🦔 (@testa_uragano) December 7, 2020

“sorpresoneeeehhh”

“ti sono venuti a trovare tutti i genitori, mancavo io”

“devo mandare il conto a Stefania per le sedute psicologiche”

“Steve Jobs ha creato l’iPhone ma io ho creato Tommaso Zorzi” ✨MAMMA ARMANDA UFFICIALMENTE PROTETTA✨ #gfvip pic.twitter.com/7sWUBf7g3I — alexiuss loves riccardo (@alexiuss11) December 7, 2020

E su Twitter gli utenti si sono scatenati, scrivendo numerosi messaggi indirizzati alla madre di Tommaso Zorzi. Eccone alcuni: “Elegantissima e bellissima la mamma di Tommaso. Che classe innata”, “Mamma Armanda straordinaria”, “‘Steve Jobs ha inventato l’Iphone, ma io ho fatto Tommaso Zorzi’. E grazie mamma Armanda”, “Che meraviglia la signora Armanda”. Una vera e propria standing ovation.

