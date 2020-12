L’esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è finita. La showgirl calabrese ha deciso di lasciare la casa dopo l’annuncio di Alfonso Signorini di prolungare il programma fino al febbraio 2021 e così, nella puntata di lunedì 7 dicembre, è uscita per trascorrere le festività col figlio Nathan Falco. Lo aveva annunciato dopo dopo l’annuncio del conduttore e ha tenuto fede alla promessa.

Per la concorrente è il momento dei saluti e Alfonso, riaprendo il collegamento, invita Elisabetta a rimanere da sola nel salotto per mostrarle alcuni dei commenti dei compagni d'avventura alla sua decisione di abbandonare la Casa. Le parole dei vipponi commuovono Elisabetta che, senza trattenere le lacrime, si rivolge ad Alfonso dicendo: "Io voglio bene ad ognuno di loro sono sincera, anche se a volte bisticciamo, loro hanno reso tutto indimenticabile" mentre il padrone di Casa la invita nella Mystery Room per un'ultima sorpresa.















Ad aspettarla Pierpaolo Pretelli, il suo 'amico speciale' e sullo sfondo del led la foto del 'famoso' bacio in piscina che i due si sono dati per la prova ricompensa. Prima di abbandonare la casa, con grande sorpresa di tutti, Elisabetta bacia l'ex velino di Striscia la Notizia lasciandolo senza parole.















Pur senza nascondere la tristezza, Pierpaolo spiega di avere capito le ragioni che hanno spinto Elisabetta a lasciare la Casa come Francesco Oppini. Dopo il bacio la rete è impazzita e su Twitter. Tanti utenti, infatti, sono convinti che quel bacio sia stato un 'arrivederci' e che i due possano iniziare una frequentazione fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: "Io ferma qui…lui che rispettava la sua decisione baciandola sulla guancia, lei che si gira e cerca quel bacio che tante volte desiderava! E in più bellissimi che sono usciti mano nella mano!", si legge.









Pierpaolo ed Elisabetta hanno un’ultima occasione per salutarsi… come “amici speciali”. 😏 #GFVIP pic.twitter.com/MPl9Wm2qhc — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020

E ancora: “Il bacio non è stato un contentino è stato qualcosa che cercavano da tanto e che alla fine hanno trovato. Per baciarlo due volte, dire tieni il quadro ecc. gli ha fatto capire che lei lo aspetta e poi come va va. Continuiamo a supportare Pier anche per lei…”, “#gregorelli il bacio sulla porta rossa secondo me era per dire sei mio ormai sappiamo la gelosia di Eli”, “Dopo 3 mesi il bacio Gregorelli c’è stato finalmente #GFVIP”.

