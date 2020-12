La puntata di lunedì 7 dicembre del ‘Grande Fratello Vip’ ha vissuto tantissimi momenti emozionanti e allo stesso tempo anche drammatici. Infatti, Maria Teresa Ruta ad esempio ha raccontato di aver avuto ben tre proposte indecenti da parte di uomini, durante la sua carriera professionale. Inoltre, si è materializzato l’addio definitivo di Elisabetta Gregoraci, che ha salutato tutti, dando anche un bacio a stampo a Pierpaolo Pretelli, prima di raggiungere Alfonso Signorini.

In studio ha attaccato pesantemente Mino Magli, ospite spesso di Barbara D'Urso. Ma la serata è stata caratterizzata anche da una confessione dolorosissima dell'influencer Selvaggia Roma, che ha toccato un tasto molto dolente della sua vita privata. Dopo essersi recata nella led room su richiesta del presentatore, la giovane ha iniziato a soffermarsi su periodi bruttissimi del passato. In particolare, ha puntato l'attenzione sul comportamento di suo padre, che decise di andare via.















Sua madre è quindi rimasta completamente sola ed ha dovuto fare i salti mortali per farla crescere nel miglior modo possibile. Questi problemi hanno fatto piombare Selvaggia in un vortice, dal quale è stato difficile uscirne. Infatti, ha pensato anche al suicidio oltre ad aver commesso atti autolesionistici, come ha raccontato tra le lacrime: "Sono precipitata in in incubo, ho vissuto un momento buio e non avevo voglia di raccontarlo a nessuno per non dar dispiacere a mia madre". Poi ha rivelato un altro brutto episodio.















Il padrone di casa le ha infatti chiesto quale sia il suo ricordo più negativo. E la Roma non ha avuto dubbi a riguardo: "La frase che vorrei cancellare è tu non sei più mia figlia". Si è dunque assistito ad una versione totalmente diversa di Selvaggia, che dietro il suo carattere forte e il suo essere spensierato nascondeva invece momenti terribili della sua infanzia. Ha poi pensato che fosse ormai giunta l'ora della sua eliminazione, invece in questa settimana non sono previsti eliminati.









Prima della diretta, parlando con Dayane Mello, Rosalinda Cannavò (Adua) e Andrea Zelletta, Selvaggia ha detto: “Ragazzi io vi amo, ma mi aspetta un uomo fantastico che mi violenterà questa notte…”. Subito Rosalinda e Dayane si sono scambiate uno sguardo di disapprovazione nei confronti di quelle parole. Adua, infatti, ha subito davvero violenze quand’era più piccola e Zelletta ha infatti condannato quella frase.

