“I suoi programmi? Da lei non ci vado!”. La rivolta della vip: ‘coltellata’ clamorosa a Barbara D’Urso

“Sono rimasta molto delusa. Lei che con me ha fatto sempre tanto l’amica si è messa in prima fila per cercare di affossarmi. Non mi è piaciuto il suo comportamento. Mi hanno contattato per partecipare in trasmissione ma non ci vado. Devo metabolizzare questa storia e poi vediamo cosa succede. Per il momento rimango sulla mia decisione”.

"Barbara mi voleva già questa domenica ma sono profondamente offesa. Anche il fatto che abbia mostrato le mie immagini senza vestaglia mentre ero nella casa non è stato carino. Io non ho mica 20 anni. Appena entrata nella casa non sapevo neanche dove fossero le telecamere e non pensavo di essere ripresa. È stata una mancanza sia di stile che di classe".















"A parte lei però continuerò ad andare in televisione e ora vedremo come, dove e quando. Mi diverto tanto e poi sono l'unica che è rimasta perché quelli più grandi di me sono defunti. Finché c'è vita c'è speranza". Così Patrizia De Blanck su Barbara D'Urso. La contessa, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha deciso di rompere il silenzio sulla conduttrice e spiegare la sua assenza dai salotti di Carmelita.















Ma la contessa forse non sa che le sue immagini in versione 'nature' andate in onda durante la puntata di Pomeriggio 5 erano in in diretta. Non è stata Barbara D'Urso a mandarle in onda intenzionalmente e la regia del GF Vip non è riuscita a staccare l'inquadratura in tempo. Durante l'intervista rilasciata a Super Guida Tv, la contessa ha parlato anche di Elisabetta Gregoraci e degli attacchi che ha subito fuori dalla casa del Grande Fratello Vip.









“Mi dispiace per Elisabetta – ha confessato Patrizia De Blanck – perché la stanno massacrando come hanno cercato di fare con me anche se non ci sono riusciti. È una vergogna che ci siamo uomini che girano nelle trasmissioni per parlare male di lei approfittando del fatto che lei sia nella casa. Una scorrettezza immane. Quando uscirà le prenderà un colpo”.

