“Ma che gridi?!”. Nervi tesissimi nella Casa. E scatta la ‘sbroccata’ agli autori del GF Vip

Puntata piena di sorprese la 24esima del GF Vip. In breve, Francesco Oppini ha chiarito con Tommaso Zorzi, che era preoccupatissimo per la confessione fatta a Cristiano Malgioglio. L’influencer è innamorato del figlio di Alba Parietti e questi, in diretta, lo ha rassicurato sulla loro amicizia. Un momento molto bello questo dell’incontro tra Tommaso e Francesco.

Poi l'uscita di scena di Elisabetta Gregoraci, lo scontro con Antonella Elia e un primo assaggio sui gossip esplosi durante la sua permanenza nella Casa. Ancora: l'annuncio ufficiale di Alfonso Signorini sui prossimi ingressi. Venerdì prossimo entreranno in gioco Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Tutti collegati dall'hotel, i tre nuovi vipponi hanno salutato il pubblico e lo studio. Spazio anche a Selvaggia Roma e alle discussioni tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando.















Come sempre, poi, alla fine della diretta, il momento nomination. Lunedì 7 dicembre non c'è stata alcuna eliminazione, ma tra i nominati la più amata dal pubblico è risultata Rosalinda, dunque l'attrice era immune. Selvaggia, invece, è finita automaticamente al televoto. Con lei Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e Stefania Orlando. Nel dettaglio Dayane ha nominato Andrea; Maria Teresa ha nominato Giacomo e così anche Tommaso.















Giulia Salemi ha nominato Andrea; Stefania ha nominato Giacomo; Rosalinda ha nominato Stefania, che è stata invece nominata da Giacomo; Selvaggia ha nominato Pierpaolo; Andrea ha nominato Dayane e Pierpaolo infine ha nominato Maria Teresa. Ma c'è qualcuno che non ha preso bene la nomination: Andrea Zelletta. Nominato da Giulia e Dayane, l'ex tronista di UeD è "scoppiato" dopo la diretta.









Regia: “Andrea il microfono!”

Andrea: “Si.”

Regia: “DEVI INDOSSARE IL MICROFONO!”

Andrea: “Qua già stiamo nervosi, mo pure tu gridi così?” MA COME POSSO RINUNCIARE A TE COME? TI SALVO ALLO SFINIMENTO CON LA QUEEN, IL MIO CUORE È TUO.⚰️⚰️⚰️🍿🍿🍿#GFVIP pic.twitter.com/ZIkgsyugKo — тraѕн qυeen 🍵 || cancro aѕcendenтe eѕaυrιтa ♋️ (@Ilovetrashh) December 8, 2020



Nella notte Zelletta si è innervosito al punto di rispondere a tono all’autore del GF Vip che lo riprendeva per fargli indossare il microfono, come riporta il sito Biccy. “Andrea il microfono!”, gli ha ricordato l’autore. E poi, scandendo bene le parole e alzando il tono della voce: “Andrea devi indossare il microfono”. Quindi la reazione stizzita e in dialetto di Andrea: “Qua già stiamo nervosi mo’ pure tu gridi così?”. No, non ha preso affatto bene la nomination.

