“Tutto falsato”. GF Vip, Adua Del Vesco nella bufera. Dopo la diretta esplode la polemica

Colpi di scena al Grande Fratello Vip, dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di non proseguire il gioco per trascorrere le festività insieme al figlio Nathan Falco, è l’ora delle nomination. Selvaggia è la prima vip nominata dopo il televoto, mentre Rosalinda è immune: questi gli unici punti fissi di queste Nomination.

Alfonso ufficializza lo status di concorrente di Cristiano Malgioglio, per la grandissima gioia dei vip che esultano senza freni, inoltre annuncia l'ingresso di tre nuovi concorrenti. Le regole in questo caso decretano che andranno al televoto i due vip più votati. Inizia Dayane con una nomination palese: Andrea, un nome che fa anche Giulia, semplicemente perché non vuole scegliere una donna. Maria Teresa in Confessionale vota Giacomo per aver usato il termine anaffettivo con Stefania, la quale lo cita perché arrivato per ultimo; il chirurgo viene votato anche da Tommaso perché vorrebbe conoscerlo meglio mentre questi si sta nascondendo troppo.















Rosalinda e Giacomo sono uniti nelle Nomination: entrambi scelgono Stefania, la prima perché non ne apprezza l'incoerenza, il secondo in quanto l'ha trovata falsa nel suo tentativo di riconciliazione. Selvaggia nel Confessionale continua a votare Pierpaolo, Andrea nomina Dayane perché la pensano in modo differente su tante cose e infine Pierpaolo, imitando Maurizio Costanzo, nomina Maria Teresa per vendicarsi del voto ricevuto durante la scorsa puntata.















Il risultato finale delle nomination è il seguente: Giacomo ha ricevuto 3 voti, Andrea e Stefania 2. A loro si unisce Selvaggia, che avendo perso quello precedente, finisce col terzetto al televoto. Immune Adua Del Vesco (Rosalinda), ma con una polemica in rete. L'attrice ha ricevuto il 36% del preferenze. Un risultato che non è andato giù al popolo di twitter secondo cui i voti non dovrebbero essere validi perché provenienti dal Brasile, cosa non prevista dal regolamento.









In queste ore abbiamo assistito ad un episodio simile a quello “spagnolo”: dal Brasile infatti sono arrivate decine e decine di persone che hanno iniziato a creare account sul sito Mediaset per salvare Rosalinda dal televoto settimanale, così da “proteggere” sia lei che l’amica del cuore Dayane Mello. Il pubblico italiano sta chiedendo a gran voce a Grande Fratello Vip di prendere provvedimenti perché in questo modo il televoto risulterebbe falsato.

