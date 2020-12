“Ha fatto delle cose schifose”. Elisabetta Gregoraci lo affossa appena uscita dal GF Vip

Alla fine Alfonso Signorini non è riuscito a convincere Elisabetta Gregoraci a restare al GF Vip. E così, nel corso della 24esima puntata, la conduttrice e showgirl calabrese, splendida e elegantissima con un lungo abito luccicante nero, ha tirato la porta rossa dietro di sé e è tornata alla “vita vera”. Non prima però di aver salutato tutti i suoi compagni di avventura.

Soprattutto il suo amico speciale Pierpaolo Pretelli, che grazie a Signorini è riuscito a strapparle un bacetto a stampo prima di vederla uscire per sempre dalla Casa più spiata di Cinecittà. Eli è stata sicuramente una delle grandi protagoniste di questa quinta edizione del GF Vip. Sin dal suo ingresso al reality, avvenuto quasi 90 giorni fa, ha fatto parlare di sé dentro e fuori.















Non se l'è sentita però di continuare il percorso nella Casa. Troppo forte la mancanza del figlio Nathan Falco ed è con lui che trascorrerà le feste di Natale. Tornando alla sua uscita di scena, ovviamente è stata accolta con grandi applausi in studio. E ha subito avuto un primo assaggio di quello che è accaduto fuori mentre lei era reclusa. Dopo lo scontro con Antonella Elia, Signorini l'ha messa al corrente dei gossip.















Il conduttore ha voluto parlare dei suoi presunti e sedicenti ex fidanzati e Elisabetta è stata abbastanza chiara. In diretta ha ammesso la storia con Francesco Bettuzzi, ha tentennato su quella con Stefano Coletti, ma ha assolutamente negato di aver avuto un flirt con Mino Magli, che ha fatto diverse rivelazioni choc quando lei era in Casa. "Oddio Magli!", ha esordito.









“Ho avuto dei problemi con questo signore”… Elisabetta ha la possibilità di dare la sua versione dei fatti in merito ad alcuni gossip circolati nelle ultime settimane. #GFVIP pic.twitter.com/IRzxHhaNWN — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 7, 2020



“Con questo signore ho avuto dei problemi già 20 anni fa – ha proseguito Eli – Era amico della mia famiglia e ti dico che ha fatto delle cose schifose. Pensa che quando mia madre era malata – era un suo amico – veniva sotto casa con delle pizze e chiamava i fotografi. Faceva le scenette al supermercato. Già 15 anni fa ebbi dei problemi, pur di guadagnare pochi € ha fatto qualsiasi cosa”.

