Al ‘Grande Fratello Vip’ in tanti si sono accorti di un’assenza pesante. Nonostante siano i protagonisti del reality show i più in vista, i telespettatori sono attentissimi ad ogni minimo dettaglio ed hanno notato che l’ex gieffina Franceska Pepe non è più presente all’interno dello studio, dove si trovano gli eliminati, Alfonso Signorini e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. E nelle ultime ore ha voluto rompere il silenzio sull’accaduto, rispondendo finalmente ad una domanda dei fan.

La ragazza è infatti molto attiva sul suo profilo Instagram ed ha un contatto diretto con i suoi follower. Come abbiamo ben osservato nella casa del 'GF Vip', una delle sue caratteristiche principali è che non ha assolutamente peli sulla lingua. In uno dei suoi appuntamenti in studio, fu anche artefice dell'ormai celebre saluto: "Ciao comodino" riservato al modello Andrea Zelletta, che scatenò la reazione furiosa di quest'ultimo. La Pepe ha quindi svelato i motivi della sua assenza.















L'influencer ha deciso di aprirsi e di rispondere in direct ai suoi seguaci. In tanti le hanno chiesto il perché della sua mancata presenza al 'GF Vip'. Non si era infatti capito se fosse stata una decisione assunta direttamente dal programma o se dipendesse dalla sua volontà. E oggi si è chiuso il cerchio sulla vicenda, visto che ha confidato di non voler mai più andarci. Dunque, la scelta è assolutamente personale. E a quanto pare non tornerà indietro sui suoi passi, confermando questo comportamento.















Franceska Pepe non apparirà più in studio. Infatti, nella conversazione con la fan, lei ha innanzitutto confermato: "Sì amore, non ci vado più". E la follower ha replicato: "Ah, ma per qualcosa con gli autori o perché non vuoi più andarci tu?". A quel punto la ragazza ha concluso: "Non voglio andarci, sto male quando sono lì, c'è energia brutta". E sui social è giunto subito un commento dopo questa news: "Con orgoglio dalla parte giusta, Franceska sei tutta noi". Capitolo ormai chiuso.









— *circ0lo ricreativo* (@ciaokom) December 7, 2020

La sua assenza si era notata in particolare lo scorso lunedì, quando in molti ne avevano parlato. Non era la prima volta che la modella milanese non presenziasse ad una puntata del GF Vip, era già successo in passato, ma mentre l’altra volta era per problemi di salute, questa volta nessuno si era saputo dare una spiegazione. Adesso è tutto chiaro e i fan dovranno farsene una ragione.

