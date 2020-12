Flavio Montrucchio e Alessia Mancini formano una delle coppie più belle e unite del mondo dello spettacolo. La loro relazione è tra le più longeve, così come lunga e articolata è la loro carriera in tv. Lei ha debuttato nel 1994 quando, a soli 16 anni, è entrata a far parte delle ragazze di Non è la Rai. Dopo questo esordio da giovanissima, è stata Velina a Striscia la Notizia per due anni, poi è approdata a Passaparola al fianco di Gerry Scotti.

E poi ancora serie tv, cinema, spot pubblicitari e anche per lei un reality seguitissimo come L'Isola dei Famosi. Lui, invece, l'abbiamo conosciuto per la prima volta al Grande Fratello. Era l'edizione del 2001 e la vittoria la portò a casa proprio Flavio che da quel momento in poi ha detto addio al posto da impiegato in banca.















In seguito alla vittoria al GF, Montrucchio ha arricchito di molto il suo curriculum tra partecipazioni a soap, fiction e film, oltre alla conduzione di programmi televisivi. E se il pubblico li amava come singoli, figurarsi quando è iniziata la loro favola d'amore. La storia di Alessia e Flavio va avanti da tantissimi anni ed è stata coronata prima dalle nozze nel 2003 e poi dalla nascita dei due figli Mya, nata nel 2008, e Orlando nel 2015.















Il pubblico adora la genuinità di Alessia e Flavio, dunque non c'è da stupirsi che abbia fatto i salti di gioia dopo il loro grande annuncio a mezzo social. Con un post su Instagram, infatti, la coppia ha svelato l'inizio della nuova edizione di JuniorBakeOff e a quanto pare in questa nuova stagione al fianco di lui ci sarà proprio la moglie.









L’amatissimo programma dedicato ai più piccoli sta per cominciare. Come ricorda Montrucchio, l’appuntamento è previsto per venerdì 11 dicembre alle 21:20 su Real Time. Ovviamente ci saranno anche Ernst Knam e Damiano Carrara in veste di giudici, ma tutti fremono per vedere la coppia d’oro della tv. I like e i commenti sono arrivati a pioggia sotto ai loro post. Qualcuno addirittura parla di “regalo di Natale in anticipo” tanto è felice.

