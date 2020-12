Roberta Di Padua è una delle grandi protagoniste di ‘Uomini e Donne’ da diversi anni. Purtroppo per lei però il dating show non riesce ancora a portarle fortuna e a farle trovare l’amore. Nell’edizione di quest’anno del programma si trova attualmente nell’incertezza più assoluta, infatti c’è Riccardo Guarnieri, ovvero l’ex di Ida Platano da un lato, e Michele dall’altra. Ma nella sua vita c’è una cosa che ama più di tutte, ovvero il suo adoratissimo figlio, che si chiama Alessandro.

La giornata del 7 dicembre non è come tutte le altre, visto che è il compleanno del bambino. Ha compiuto sette anni e la dama del programma condotto da Maria De Filippi non ha potuto fare altro che donargli un meraviglioso post social. Il bimbo è stato concepito durante la sua relazione sentimentale con Giuseppe D’Aguanno, fratello del noto tronista Federico. La donna ha avuto diverse altre relazioni, tra cui quella con Guarnieri, ma non ha trovato mai la stabilità. (Continua dopo la foto)















La Di Padua ha quindi pubblicato una bellissima immagine insieme al piccolo Alex. Queste le parole scelte per l’emozionante didascalia: “7 dicembre 2013 ore 9.45…Un pianto meraviglioso, per un attimo il mio cuore si è fermato ma subito dopo ha iniziato a battere più forte di prima…sei arrivato tu, l’unico amore della mia vita. Ci siamo guardati, ci siamo abbracciati e magicamente hai smesso di piangere, emozione senza fine. Oggi sono 7 anni di te, di noi, sono davvero fortunata”. (Continua dopo la foto)















La dama di ‘UeD’ ha concluso: “Grazie amore. Buon compleanno Ale”. Una delle prima a commentare il messaggio è stata Valentina Autiero: “Auguri tesoro”. Poi gli altri follower comuni hanno aggiunto: “Quando si dice lo specchio di mamma, siete bellissimi”, “Tantissimi auguri”, “Auguri al tuo piccolo”, “Amore puro, auguri”. E c’è chi ha scritto ancora: “Auguri al tuo principe”, “Tutto la mamma, siete tenerissimi”, “Buon compleanno cucciolo, sei uguale alla tua meravigliosa mamma”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

Roberta Di Padua, in una delle ultime puntate del dating show della De Filippi, ha fatto intendere che vorrebbe da Riccardo più considerazione tanto da chiedergli un’esclusiva. Esclusiva che per ora, il cavaliere non sente di darle, visto i precedenti ma anche il suo rapporto con Michele Dentice. E lei è rimasta sconvolta quando ha appreso che il cavaliere sta frequentando anche Brunilde.

