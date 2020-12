A dare la notizia è stata la diretta interessata con un post pubblicato sulla sua pagina social. Indossa la mascherina all’interno della sala parto a al suo fianco una bellissima bambina. “Benvenuta al mondo Futura… Sei il miracolo più bello del mondo”, scrive a margine della foto che nel giro di poche ore ha ottenuto migliaia di cuoricini e commenti.

La bimba è nata il 6 dicembre e pesa 3.260 kg e nella presentazione esordisce con un Una vera e propria sorpresa nella vita della coppia che desiderava avere un figlio insieme, ma non si aspettavano arrivasse così presto. Risultato? Quando il neo papà e compagno ha potuto vedere per la prima volta gli occhi della piccola aprirsi sul mondo non ha retto all’emozione ed è scoppiato a piangere. La notizia della gravidanza era arrivata inaspettata: la coppia, raccontano in ben informati, desiderava un figlio ma non si aspettava di riuscire così presto. Continua dopo la foto















Vista anche l’età anagrafica della mamma che da poco ha festeggiato 44 anni. Della nuova vita che stava crescendo aveva informato i fan nel salotto di Pomeriggio 5, dall’amica Barbara D’urso. Una benedizione dopo Angelica e Alice, avute dalla relazione con l’ex compagno Gianluca. Alla piccola è stato dato un nome piuttosto particolare: Futura. Il motivo sono stati sempre loro a spiegarlo. Continua dopo la foto















Si tratta di un inno a guardare con più gioia quello che verrà, soprattutto dopo il triste periodo dato dal Coronavirus, inevitabile pensare alla canzone di Lucio Dalla e al suo profondo significato, particolarmente attuale. Se per lei si tratta del terzo figlio, per il compagno Giovanni è stato il primo figlio, motivo per cui, appena saputa la notizia, è rimasto incredulo e sbigottito e, insieme gonfio de felicità. Continua dopo la foto















Nei prossimi giorni, una volta superate le ore più difficili post parto mamma e figlia torneranno a casa dove gli aspetta una nuova vita insieme. Lei è Pamela Petrarolo l’ex ragazza di Non è la Rai che a 44 anni ancora ha voglia di sorprendersi e iniziare una nuova avventura. Aspettavano un maschietto, è arrivata un femminuccia. Niente che possa togliere significato a ciò che dà valore alla vita stessa.

