L’esperienza di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip è stata brevissima, eppure non è passata inosservata. Diciamo che il noto giornalista ne ha combinata una dietro l’altra. Appena uscito dalla casa Brosio è stato ospite di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso e le sorprese non sono mancate. Già si conosceva il suo fervore religioso e anche nella casa non è mancato chi gli ha fatto notare che pregare andava bene, ma gridare no.

Un altro aspetto forse poco conosciuto di Brosio sono le sue storie d'amore. Recentemente si è scoperto che si è fidanzato con una ragazza molto più giovane di lui, 42 anni in meno. Si tratta di Maria Laura De Vitis, modella emiliana di 22 anni, che, nonostante la relazione sia molto fresca, dice di essere legatissima al suo uomo.















I due sono stati ospiti del Live – Non è la D’Urso per difendere il proprio amore ma qualcosa è andato storto. “Mi chiamava ogni giorno, a un certo punto ho capito che aveva un secondo fine. Così mi sono messa d’accordo con il mio agente, che mi diceva cosa dire, e ho retto il gioco di Diego, per capire dove volesse andare a parare”, ha detto Maria Laura De Vitis raccontando la sua versione sul fidanzamento con Paolo Brosio.

Diego è un giovane imprenditore che avrebbe le prove del finto interessamento di Maria Laura nei confronti del giornalista, che in quel momento si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. Paolo si dice al corrente dei contenuto delle telefonate tra Maria Laura e Diego, e difende la sua giovane fidanzata.















Oltre alle foto di un presunto bacio, già smentito nei giorni scorsi, spunta ora un audio choc in cui la fidanzata di Paolo Brosio direbbe di stare con il giornalista solo per visibilità e per arrivare al successo. "Sto con lui per arrivare al successo", direbbe la 22enne modella nell'audio ascoltato in studio dagli ospiti e dalla conduttrice, che ha commentato: "Sembri un'approfittatrice, c'è una frase molto particolare".









Paolo Brosio ha ammesso di aver piene fiducia nella ragazza ma ha intimato alla conduttrice di non trasmettere l’audio: “Avreste problemi per il meccanismo che c’è dietro c’è molto altro”, ha detto il giornalista. “È una cosa molto più grande e non è più di mia competenza perché in mano a persone competenti che stanno indagando”, ha commentato, invece, Maria Laura De Vitis.

