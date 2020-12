La programmazione del periodo natalizio subirà come sempre numerose modifiche. Ed anche un programma cult come Uomini e Donne non sfugge alla regola. Soprattutto in prima serata assistiamo a sostituzioni e sospensioni, così ad esempio All Together Now e Il Silenzio dell’Acqua si sono cambiati posto. Poi il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ha già cambiato orario e programmazione, col doppio appuntamento sospeso e ripristinato.

Il grande appassionato di televisione Davide Maggio ha anticipato che anche il programma Amici di Maria De Filippi sarà momentaneamente sospeso e sostituito. Una logica utile per venire incontro alle esigenze della rete. (Continua a leggere dopo la foto)















Il periodo ‘incriminato’ è quello del ponte dell’Immacolata, ovviamente la sospensione non sarà definitiva. Il fatto che il programma non è trasmesso in diretta ma registrato permetterà alla rete di mettere temporaneamente in pausa l’appuntamento pomeridiano di tanti telespettatori. Dunque Uomini e Donne non andrà in onda lunedì 7 e martedì 8 dicembre. Al suo posto programmi ritenuti più adatti alle festività in arrivo. (Continua a leggere dopo la foto)















Secondo quanto svelato da Maggio UeD sarà sostituito da lungometraggi a carattere natalizio. Nei due giorni del 7 e dell’8 dicembre Canale 5 trasmetterà “Christmas at The Palace” e “Il Destino Sotto l’Albero”. Da mercoledì 9 dicembre riprenderà il recupero delle puntate del programma condotto da Maria De Filippi. E così per Maria arriva un’altra situazione delicata dopo lo spostamento pomeridiano di Amici, che non aveva convinto in prima serata. (Continua a leggere dopo la foto)









Christmas at The Palace è un film per la tv del 2018 per la regia di Peter Hewitt che vede protagonista l’attrice Merrit Patterson, nota al grande pubblico per aver interpretato Ophelia nella serie tv The Royals. In questa storia Katie, ex pattinatrice su ghiaccio, viene assunta da re Alexander di San Senova per allenare la figlia in vista dello spettacolo di Natale. Durante il soggiorno nel castello, la donna e il sovrano cominciano a provare dei sentimenti reciproci. Il Destino sotto l’Albero, invece, è una commedia natalizia diretta Ron Oliver, con Candace Cameron Bure e Paul Greene. La trama vede due viaggiatori di New York loro malgrado improvvisamente legati quando una tempesta di neve li costringe a fermarsi in un hotel dell’aeroporto di Buffalo.

“Ci farei tante cose”. UeD, Gemma Galgani hot: si lascia andare. Tina e Maria De Filippi fuoriose con la dama