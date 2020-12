Nello studio di Verissimo si assiste spesso a rivelazioni scioccanti. Sivlia Toffanin riesce a far sentire a proprio agio i suoi ospiti che così si lasciano andare a confessioni ora dolore, ora intime, quasi mai banali. Ma quanto raccontato stavolta dalla contessa Patrizia De Blanck ha dell’incredibile e ha lasciato tutti senza fiato, conduttrice compresa. L’ex concorrente del GF Vip, appena uscita dalla casa, ha deciso di concedere un’intervista nella quale si è raccontata, tra amori e dolori, passioni e ferite.

"Ho avuto una vita molto tosta – le parole di Patrizia De Blanck – Da piccola non ho ricevuto coccole, sono stata messa in collegio a 7-8 anni. Mia madre era una donna bellissima, che si eccitava solo con il potere. A lei piacevano solo gli uomini di potere". La contessa fa delle rivelazioni importanti sulla propria vita familiare, svelando fatti inediti e curiosità. Poi, però, arriva il racconto di una vicenda davvero troppo forte.















Patrizia De Blanck ha parlato a lungo della madre, la contessa Lloyd Dario, e del difficile rapporto che ha costruito dopo anni con lei. "Quando ho iniziato a diventare bella, mia madre ha iniziato a vedermi come una competitor. Per andare via di casa, mi sono sposata con Anthony. Mia madre l'ho amata dopo. Era una donna dei suoi tempi". Ed ha proprio protagonista la madre l'episodio che la De Blanck decide di raccontare, una confessione tanto dolorosa quanto scioccante.















"Quando l'ho vista prima di morire – ha spiegato Patrizia – che stava con i pugnetti chiusi nel letto, le volevo dire tutto quello che non le avevo detto. Lei non voleva più vivere, mi ha chiesto di ucciderla, ma io ovviamente non volevo. Abbiamo litigato, poi dopo due giorni è morta". Un racconto molto toccante, molto intimo, che la contessa ha voluto condividere col pubblico di Verissimo e che resterà per sempre nel suo cuore come un grande dolore.









Ovviamente non ci sono stati solo sofferenze nella vita di Patrizia De Blanck. La contessa ha raccontato dei suoi tanti amori: “Ho fatto con gli uomini quello che loro in genere fanno con le donne. Una Casanova in gonnella (…). L’unico che ho amato è stato Peppino. Ci siamo lasciati per una tragedia di cui non parlo. Mi ha detto che stava morendo, mentre eravamo in macchina. Per il suo compleanno, ho organizzato una cena. Alla fine della serata, lo tenevo in braccio e lui mi è spirato tra le braccia”.

