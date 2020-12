“È per te”. All Together Now, Francesco Renga colpito al cuore: il cantante non regge all’emozione e scoppia in lacrime

Francesco Renga, la semifinale di All Together Now ha mantenuto la promessa. Al centro della scena i quattro giudici del programma di Michelle Hunziker. La trovata sembra essere piaciuta molto al pubblico italiano che ha così potuto assistere a un grande momento televisivo nella storia del programma. I quattro impavidi hanno deciso di ‘rendere grazie’ reciprocamente ai rispettivi talenti.

Una sorpresa davvero originale quella donata in prima serata a tutti. Tra le quattro esibizioni dei giudici, quella di Anna Tatangelo ha letteralmente commosso Francesco Renga. Infatti la cantante di Nola ha deciso di prendere dal repertorio del collega proprio la canzone dedicata alla madre di Renga, Jolanda, ovvero Tracce di te. Un brano significativo per Francesco scritto per la sua scomparsa della madre. (Continua a leggere dopo la foto).















E il risultato si è visto proprio dentro gli occhi di Renga che non saputo trattenere la commozione. Lo stesso ha poi pensato di esibirsi in Fortissimo di Rita Pavone, mentre la Pavone ha cantato Ostia Lido. All’appello non poteva mancare la splendida Michelle Hunziker che ha fatto sognare sia per bellezza, in un incantevole abito bianco, sia per bravura, cantando Ragazza di periferia di Anna. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma messi di parte i ‘regali’, non è mancato anche un battibecco. Punti di vista differenti nei confronti di due concorrenti che hanno messo a dura prova il banco della giuria. E tra frecciatine e chiarimenti, anche J-Ax ha poi ammesso: “Con questi due è come stare in una puntata infinita di Casa Vianello!”. Si riferiva proprio a Renga e alla Tatangelo. Il primo da sempre ha una preferenza che non sembra cambiare. (Continua a leggere dopo le foto).









Si sa che Francesco abbia sempre avuto un occhio di riguardo per Beatrice Baldacchini, una preferenza che non viene però seguita dalla collega Anna Tatangelo che su Beatrice non si è trattenuta dicendo: “Non mi è arrivato nulla”. Francesco Renga non ha potuto che ‘ricambiare’ la puntualizzazione andando a togliere cinque punti ad Alessio Selvaggio. Una mossa non così astuta, visto che la Tatangelo ha subito rimediato a suo favore.

