Dopo gli ultimi ingressi di Giulia Salemi, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio sono attesi nelle prossime settimane altre new entry nella casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello Vip si sta confermando come uno degli show più seguiti dagli italiani e l’atmosfera in questi giorni è particolarmente frizzante. L’uscita di personaggi come Francesco Oppini, con la conseguente amarezza per l’amico Tommaso Zorzi, e l’ingresso di nuovi volti sta contribuendo a trasformare il reality.

E adesso spuntano degli indizi, grazie alle rivelazioni del giornalista Gabriele Parpiglia in diretta su Casa Chi, su chi sarà il prossimo a varcare la soglia della porta rossa. A quanto pare presto vedremo in azione dentro la casa un vero e proprio 'ciclone', una forza della natura. Se qualcuno è rimasto colpito dall'ingresso di Selvaggia Roma e dal suo modo di porsi, allora rimarrà ancora più di stucco quando assisterà all'ingresso di questo vip proveniente dal mondo di Amici di Maria De Filippi.















Parpiglia è stato chiaro: "Entrerà un ciclone che veramente di nuovo romperà tutti gli equilibri della casa". Poi il giornalista ha svelato che si tratta di una persona nata nei programmi di Maria De Filippi e ha evitato di fare il suo nome. "Non posso dire troppo perché ho giurato di tenere il segreto" le parole del sempre informato Parpiglia. Quel che è certo è che si tratta di una donna, a quanto pare bellissima e pure dotata di un carattere molto deciso, forte, una tipa tosta insomma.















Il giornalista ha anche fatto sapere che l'attrice Eva Grimaldi è tornata in ballo per entrare nella casa. Il suo nome era stato fatto già all'inizio di questa quinta edizione, ma poi non se ne è fatto più nulla. L'ipotesi Grimaldi, però, resta tuttora in piedi. In attesa di scoprire chi sarà questo 'ciclone' e se effettivamente Grimaldi farà parte dei vipponi del GF Vip, sono stati ufficializzati i nomi di alcuni nuovi concorrenti.









Intanto è sicura di entrare la showgirl Samantha De Grenet, che già nella sua esperienza in Temptation Island ha dimostrato di avere un carattere molto battagliero e non esiterà a tirar fuori le unghie per farsi spazio nella casa. Altro volto noto che vedremo nella casa è quello di Carlotta Dell’Isola, anche lei ex di Temptation Island e recentemente ospite del Maurizio Costanzo Show. Faranno presto il loro ingresso inoltre Mario Ermito, Filippo Nardi e Ginevra Lamborghini.

