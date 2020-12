Massimo Cannoletta, 46 anni, da più di un mese campione del quiz più longevo della storia della tv italiana, “L’Eredità” di Flavio Insinna, ogni giorno alle 18:45 su Rai1, programma prodotto da Banijay Italia. Un campione gentiluomo (in rete lo chiamano così da quando, ha sbagliato una risposta per far vincere un avversario “più bravo”), direttore artistico su navi da crociera e divulgatore amatoriale, battuto lo scorso mercoledì ma ripescato grazie a un cavillo del regolamento. Anche nell’ultima puntata è arrivato alla “ghigliottina” ed ha indovinato la parola che valeva 50 mila euro, portando il suo montepremi a 252 mila.

Una cifra record, ma Cannoletta rifiuta il paragone con i concorrenti mitologici dell'era d'oro della tv, quando a condurre era Mike Bongiorno. Al Messaggero racconta che ripartire dopo il ripescaggio "È come se si fosse azzerato tutto, solo che adesso non godo più dell'immunità che mi ha permesso di essere ripescato (cioè arrivare sette volte di seguito alla ghigliottina, ndr). Rispetto a prima sento il peso dell'adrenalina.















E ancora: "Se dovessi riuscire nuovamente a infilare sette ghigliottine consecutive, potrei essere ancora ripescato. Ma la vedo dura". E se si parla della sua forza lui racconta: "Nelle situazioni di tensione mantengo il sangue freddo. La calma è fondamentale per ragionare nei giochi. Sono molto forte a Trivial. Mi piacciono il Risiko e la tombola".























E precisa: "Ma i giochi di fortuna o di azzardo non li amo. A volte sono istintivo. Mi è successo di dare una risposta sbagliata perché avevo fretta. Stavolta Flavio Insinna aveva chiarito che non ci sarebbero state altre occasioni e allora il "google vivente" si è dato da fare, portando a casa altri 50mila euro in gettoni d'oro.



Cannoletta ha infatti indovinato la parola vincente – che era “Comune” – e ha rialzato a quota 250mila il bottino finora conquistato grazie a L’Eredità. Insinna ha detto: “Così ci fai chiudere!”. La sua saga non è quindi ancora finita, anzi si è arricchita di un nuovo capitolo molto… ricco. Forza, Massimo!

