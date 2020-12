Nella puntata di ‘Amici 20’ del 5 dicembre Rudy Zerbi ha avuto uno scontro con Anna Pettinelli. Quest’ultima aveva criticato l’allievo Leonardo complimentandosi solamente con il produttore del brano. E il collega aveva risposto: “Il complimento mi preoccupa. La prima settimana no banco, scorsa settimana voleva metterlo in sfida, adesso casualmente arriva Michele Canova che è un produttore pazzesco e tu zitta, dici la produzione è bellissima, Leonardo ancora così così”.

Poi al termine della discussione, l’uomo ha concluso: “Questa è una grandissima leccata di cu..o a Canova”. Non è stato però l’unico screzio di giornata, visto che anche Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sono battibeccate non poco durante la puntata. Le due hanno giudizi decisamente contrapposti e queste divergenze inevitabilmente vengono fuori spesso e volentieri. Tutto è accaduto dopo l’esibizione di Rosa Di Grazia, con la Celentano che ha criticato la studentessa di Lorella. (Continua dopo la foto)















La Cuccarini, infastidita dalle critiche della nipote di Adriano Celentano, è esplosa: “Lei è come Jessica Rabbit, la disegnano così perciò deve portare avanti questo discorso. Ma secondo me non si può solo demolire, ma dare anche dei suggerimenti a questi ragazzi”. Le due insegnanti di ballo hanno proseguito, rimanendo su posizioni molto distanti. Infatti, l’ex conduttrice de ‘La Vita in diretta’ ha continuato a fare complimenti a Rosa, mentre Alessandra l’ha criticata ancora. (Continua dopo la foto)















Lorella ha insistito sul fatto che una professoressa dovrebbe sostenere i ragazzi e aiutarli a diventare artisti migliori. La Celentano ha replicato: “Ma gli elementi te li scegli”. E Lorella: “Sì certo. Ma non scegliere è troppo facile. Se non scegli non si fa il programma”. Poi Alessandra ha continuato a punzecchiare, quando l’allieva ha indossato una lunga gonna: “L’idea di mettere la gonna per coprire i difetti è giusta, brava Lorella. Io comunque qui sostanza non ne vedo proprio”. (Continua dopo la foto)









La settimana scorsa Alessandra Celentano ha affermato: “Sai che una volta Maria salutava me quando entrava?”. E Lorella ha lanciato la provocazione: “Sei gelosa? Forse un pochino?”. Maria ha dichiarato in seguito: “Alessandra non è gelosa, è proprio scompensata”. Tenuto conto anche di liti tra i professori di canto, questa edizione di ‘Amici’ è da considerarsi decisamente ad alta tensione.

