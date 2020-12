Nella serata del 4 dicembre, Francesco Oppini ha preso una decisione forte e definitiva: ha lasciato il ‘Grande Fratello Vip’ perché non si sente pronto d affrontare altri mesi di permanenza nella Casa. Tutto questo ha scatenato inevitabilmente la reazione del suo amico Tommaso Zorzi, apparso distrutto una volta appresa la notizia. E a distanza di ore dalla puntata, l’influencer si è lasciato andare ad una considerazione molto importante, che certifica la sua situazione attuale.

Prima della diretta Cristiano Malgioglio si era rivolto così a Zorzi: “Devi pensare anche alla salute di Francesco, sei un ragazzo intelligente, devi dire ‘mi dispiace se tu vai, ma se vai sono molto contento perché se rimani qua soffri’. Qua lui sta male, fuori ha le sue cose e le sue situazioni, se tu vuoi che rimanga sei un ragazzo egoista, penso che invece sia una cosa giusta”. E poco fa, parlando ancora con Malgioglio, ha finalmente confessato ciò che sta provando in questo momento. (Continua dopo la foto)















Tommaso ha infatti confessato per la prima volta di essersi innamorato totalmente del figlio di Alba Parietti, anche se ha rispetto assoluto nei confronti di Cristina, la fidanzata di Francesco. L’influencer ha detto che gli piace tantissimo la premura che aveva nei suoi confronti e l’incredibile sensibilità dimostrata. Poi con Cristiano è entrato maggiormente nei dettagli. L’artista e personaggio televisivo gli ha chiesto: “Io ho percepito che tu sei innamorato di lui”. E Zorzi ha confermato. (Continua dopo la foto)















Il gieffino ha quindi esclamato: “Domanda da un milione di dollari, ma sarò onesto, sì'”. Quindi, ha un sentimento davvero molto intenso nei confronti dell’ormai ex protagonista del ‘GF Vip’. Cristiano ha aggiunto di capirlo pienamente: “Anch’io ho vissuto i tuoi stessi drammi. Ci innamoriamo di persone etero, che non sono come noi. Quando poi li troviamo fidanzati, sappiamo che ti possono dare tutta l’amicizia possibile, ma non altro”. Dovrà quindi farsene una ragione. (Continua dopo la foto)









Zorzi ha concluso: “Non posso negare di essere innamorato di Francesco, è evidente. L’ho sempre saputo, così come ho sempre saputo che non ci sarebbe potuto essere niente. Se lui fosse stato gay ma impegnato, avrei avuto lo stesso molto rispetto. Ho rispetto degli amori altrui”. Ora non resta che capire come potrà prenderla Oppini, che avrà ascoltato tutto in queste ore.

