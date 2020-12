Altro sabato pomeriggio incandescente su Canale 5, con la nuova puntata di ‘Amici 20’ che ha scatenato furiose polemiche. Già la settimana scorsa vi avevamo riferito di uno scontro accesissimo tra Rudy Zerbi e Arisa, ma stavolta si è andati decisamente oltre. Uno dei protagonisti di questa lite è stato sempre Rudy, che spesso e volentieri è in disaccordo con i colleghi. Però non si è trattato di un prosieguo del litigio con la nuova insegnante di canto, ma di una discussione completamente diversa.

Tutto è iniziato con la sfida di Kika. La professoressa Anna Pettinelli ha infatti chiesto una sfida tra lei e Giulia perché nella classe di quest’anno mancherebbe un’artista interessante come la sfidante. E Arisa ha reagito malamente, non essendo assolutamente d’accordo con questa considerazione. Pettinelli ha comunque precisato di non avercela direttamente con Kika, ma il suo era un discorso impostato genericamente. Ed è a quel punto che è intervenuto anche Zerbi. (Continua dopo la foto)















Rudy ha fatto notare ad Anna che, parlando in quel modo, ha inevitabilmente tirato in ballo anche Kika. La collega ha nuovamente replicato, dicendo che non fosse vero. Arisa ha tentato in tutte le maniere di far rasserenare l’ambiente per far concentrare al massimo l’allieva. Ma il patatrac è avvenuto quando c’è poi stata l’esibizione musicale di Leonardo Lamacchia. Anna Pettinelli ha subito fatto i complimenti alla produzione del brano di Michele Canova, ma ha criticato l’artista. (Continua dopo la foto)















Rudy ha commentato: “Il complimento mi preoccupa. La prima settimana no banco, scorsa settimana voleva metterlo in sfida, adesso casualmente arriva Michele Canova che è un produttore pazzesco e tu zitta, dici la produzione è bellissima, Leonardo ancora così così”. Anna ha criticato Zerbi, affermando che lui le stava mettendo in bocca parole non sue: “Non ci provare con me che caschi malissimo”. Il maestro di canto non si è fermato qui e ha attaccato aspramente la Pettinelli. (Continua dopo la foto)









La chiosa finale di Rudy Zerbi è stata pesantissima: “Questa è una grandissima leccata di cu..o a Canova”. Un’insinuazione clamorosa dell’uomo, che ha causato la reazione indispettita di Anna Pettinelli. Se queste sono le premesse, si preannuncia un’annata di ‘Amici’ davvero molto tesa. E chissà se Maria De Filippi sarà sempre in grado di gestire facilmente la situazione.

