“Cosa riceve sempre”. Silvia Toffanin, che soddisfazione: succede dopo ogni puntata di Verissimo

Silvia Toffanin, la rivelazione è clamorosa. Tutto è accaduto proprio all’inizio della puntata di Verissimo, quando la conduttrice ha come sempre ricevuto un altro elogio. È avvenuto da parte del giornalista Giancarlo De Andreis che rivela la carta vincente della Toffanin. Curiosi? Non si tratta solo di bellezza, anche se indiscutibile. Ecco cosa è stato detto di lei.

"Appare sempre con grande calma, senza toni concitati e con una classe innata riceve sempre i complimenti di diversi commentatori sui blog Tv e sui social". Lo rivela il giornalista su Di Più Tv dove aggiunge: "Il suo programma, sempre ricco di grandi ospiti, è uno dei successi del sabato pomeriggio. È un programma dove toni, emozioni e dinamiche sono sempre abbastanza animati".















E non è la prima volta per la conduttrice. Infatti anche in occasione della perdita dolorosa della madre, la scrittrice e giornalista Antonella Boralevi ha reso note sulle pagine di su Oggi le sue opinioni sul tragico evento: "Credo che andare in onda sia stato, per Silvia, la moltiplicazione del suo dolore…Credo che mentre faceva il suo lavoro, seria, empatica, preparata, fosse sempre spezzata…Ma Silvia ha voluto combattere…".















Per poi aggiungere: "Ha inghiottito le lacrime…Ha buttato un bacio su su, verso il cielo…Un bacio così grande che la sua mamma se l'è ritrovato sulla guancia…". Non lascia del tutto sorpresi apprendere quale possa essere il segreto della notorietà di Silvia. La grave perdita della madre avvenuta il 29 ottobre ha dato modo alla conduttrice di svelare molto della sua educazione.









Gemma Parison, mamma della presentatrice, è stata per lei un pilastro. Lo ha rivelato su Grazia: “I miei genitori lavoravano, e io passavo molto tempo coi nonni. Il nonno mi raccontava i pettegolezzi del posto. Mi coinvolgevano nelle loro attività: Rosario, processione durante il mese della Madonna. Briscola, Settebello. Giocavamo spesso a carte, vincevo”. Una famiglia riservata che con Silvia ha avuto modo di essere conosciuta nel pieno della loro genuinità.

