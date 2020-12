Nell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’ si sono vissuti momenti molto importanti, con i protagonisti del reality show di Alfonso Signorini che hanno preso una decisione definitiva sul loro futuro. Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci hanno scelto di abbandonare il programma, perché non se la sentono di proseguire fino a febbraio 2021. L’ex moglie di Flavio Briatore resterà però nel tugurio fino a lunedì, insieme a Pierpaolo Pretelli, e chissà se non cambierà idea.

Nonostante abbia sempre il suo seguito, il programma Mediset non è amato proprio da tutti perché ritenuto poco idoneo alla prima serata. E uno degli attori più famosi in Italia si è schierato apertamente contro la trasmissione, insultandola indirettamente ma il riferimento è stato più che chiaro. Si è infatti complimentato con 'The Voice Senior', mettendo in risalto la differenza di contenuti. Ma andiamo a vedere nei dettagli di chi stiamo parlando e cosa ha detto sul 'GF Vip'.















Alessandro Gassmann ha infatti dato vita ad un tweet sul suo profilo Twitter. E ci è andato giù davvero pesante: "The Voice Senior è l'ennesima prova che è possibile fare televisione di intrattenimento popolare, senza dover necessariamente essere volgari, divertendo e battendo la concorrenza becera". Non è la prima volta che il 55enne romano sferri attacchi simili nei confronti del reality show. Ma questa volta non ha fatto tanti giri di parole, commentando in maniera durissima.















E sono stati tantissimi gli utenti che hanno risposto a Gassmann: "The Voice Senior è pieno di storie comuni di riscatto, emozionante", "Ieri l'ho visto per la prima volta e mi è piaciuto tantissimo. Ben fatto", "Antonella Clerici è una grande professionista, si può fare intrattenimento con stile", "Clementino è simpaticissimo". E ancora: "Certo è che però tre milioni di persone che guardano l'altro programma è preoccupante". Ma c'è chi è anche andato contro di lui: "Non devi giudicare".









#TheVoiceSenior è l’ennesima prova che è possibile fare televisione di intrattenimento popolare, senza dover necessariamente essere volgari, divertendo e battendo la concorrenza becera . @antoclerici 🎸🎻💥 — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) December 5, 2020

La seconda puntata di The Voice Senior ha intrattenuto 4.189.000 spettatori (18.86% di share). Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha registrato 3.369.000 spettatori pari al 18.52% di share. Su Rai2 S.W.A.T Uno di noi Stagione 3 Episodio 18 ha visto 1.394.000 spettatori pari al 5.05% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha generato 1.202.000 spettatori (5.65% di share).

