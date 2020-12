“Si torna alla dura realtà”. Francesco Oppini fuori dal GF Vip: la prima foto (rubata) dopo l’uscita dal reality. E non è solo…

Francesco Oppini, per lui il gioco finisce qui. L’avventura al Grande Fratello Vip è stata sicuramente intensa e continua a esserlo per i concorrenti che proseguono il loro viaggio Ma il figlio di Alba Parietti ed Elisabetta Gregoraci non vanno avanti. Una puntata sicuramente ricca di emozioni ma anche la durissima decisione. Infatti il programma ha subito un prolungamento fino a febbraio.

Restare o abbandonare il gioco? La decisione dei concorrenti ha riempito le pagine del gossip delle scorse settimane. E oltre Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini è stato tirato in ballo più di qualsiasi altro. Molti hanno ‘accusato’ la fidanzata Cristina di poter condizionare la sua scelta. Ma è andata davvero così? Non sembra anche perchè Cristina Tomasini stessa ha affermato che Francesco ha sempre agito con il cuore. (Continua a leggere dopo la foto).















Seppur sofferta, Francesco come tutti ha preso la sua decisione. Il figlio della Parietti non ha potuto desistere al pensiero di tornare ad abbracciare i suoi affetti, in particolare la madre e la fidanzata, pronte ad accoglierlo come un vincitore. Ed effettivamente Oppini è stato uno dei concorrenti più apprezzati dal pubblico a casa proprio. E cos’ dice addio a Tommaso Zorzi, con cui ha costruito un’amicizia davvero speciale nella casa. (Continua a leggere dopo la foto).















E il ritorno a casa non poteva che coincidere con il ritorno anche sui social. Per la felicità dei suoi fan, sono apparse sul profilo Instagram di un suo ex coinquilino alcune stories che ritraggono Oppini tra le mura domestiche, ma non più quelle di Cinecittà. Parliamo di Enock Barwuah, il fratello di Balotelli, con cui Oppini ha legato maggiormente nella casa e ieri si sono incontrati di nuovo. (Continua a leggere dopo le foto).









Francesco Oppini, si apprende sempre per bocca dell’amico, non ha fatto altro che usare il cellulare durante tutto il tempo del viaggio. Infatti così viene raccontato: “Ragazzi usciti si torna alla dura realtà!”. Ma mentre Oppini torna alla sua realtà, nella casa Zorzi ne soffre la mancanza, al punto da aver deciso di trascorrere la notte in quello che era il letto di Francesco.

“Ve lo faccio vedere ma non vi scandalizzate…”. Aurora Ramazzotti, il regalo di compleanno è hot