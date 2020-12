Elisabetta Gregoraci è convintissima e comunicato la sua decisione a Alfonso Signorini in diretta, nel corso della 23esima puntata del GF Vip: non continuerà la sua avventura nella Casa. Quindi le feste di Natale le trascorrerà con il figlio, Nathan Falco. Ma a differenza di Francesco Oppini, anche lui contrario al prolungamento del reality, non è uscita dalla porta rossa.

Dopo averla supplicata di restare ma invano, Signorini è riuscito a farla rimanere fino a lunedì. Dunque, escludendo colpi di scena dell'ultimo minuto, quella di venerdì 4 dicembre 2020 è stata la penultima diretta dalla Casa per Elisabetta, che poi sarà in studio insieme a tutti gli ex concorrenti. Ma certamente in fatto di outfit non ha deluso le aspettative.















Dopo più di 80 giorni il pubblico ormai conosce bene i suoi accessori griffati e costosissimi che, a differenza degli abiti, non cambiano di continuo. Al GF Vip Eli ha mostrato un numero quasi infinito di outfit, prontamente spediti nella Casa per far sì che lei, come gli altri vipponi, possano avere sempre nuovi look in diretta, ma questo non vale per le scarpe e i gioielli che infatti ha sfoggiato più e più volte.















E infatti anche nella diretta di venerdì Eli ha indossato ancora i sandali spuntati in oro con lacci e alti fino alla caviglia di Aquazzura. Un modello dal tacco a spillo che il pubblico ha visto spesso ai suoi piedi. Forse non c'è nemmeno bisogno di sottolineare che costano 650 euro. Ma arriviamo all'abito scelto che in realtà non è proprio "nuovo" perché lo abbiamo già visto in tv…











La Gregoraci ha puntato tutto su un mini dress corto e aderente color rose gold con top bustier che mette in risalto il décolleté e le sue gambe lunghe. Ancora una volta il vestito scelto fa parte della collezione Autunno/Inverno 2020-2021 della stilista Elisabetta Franchi, una delle designer preferite di Eli, e costa 499 euro. Quello stesso vestito, ma di colore rosso, è stato già indossato da Alessandra Amoroso in una delle puntate di Battiti Live della scorsa estate. Tra l’altro programma condotto proprio dalla Gregoraci.

