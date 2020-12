‘Uomini e Donne’ sta attraversando momenti molto elettrizzanti e interessanti. In particolare, la storia tra Brunilde Habibi e Armando Incarnato sta caratterizzando le puntate. Appena è entrata nel parterre c’è subito stato uno scambio di sguardi con il cavaliere napoletano e da quel momento è iniziata la loro frequentazione. Tra loro ci sono stati non pochi problemi, ma la conoscenza sta continuando. Brunilde è convinta che Armando “faccia il duro solo per nascondere un cuore tenero”.

La donna ha confermato che aveva già partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice. Allora sul trono sedevano Andrea Cerioli e Jonas Berami. Si tratta dell’edizione 2014 del programma: Brunilde scese per un appuntamento al buio, ma decise presto di abbandonare il percorso. Ora però il pubblico è costretto ad apprendere una notizia non piacevole. Non avrà infatti la possibilità di vedere all’opera i protagonisti del dating show per due giorni. Andiamo a vedere quando e perché. (Continua dopo la foto)















In vista dell’arrivo del primo giorno festivo, in attesa del Natale, ovvero l’Immacolata, il programma di Maria De Filippi si fermerà. Non saranno trasmesse puntate nelle giornate di lunedì 7 dicembre e di martedì 8 dicembre. Mediaset ha deciso di puntare su un’altra programmazione, infatti il 7 spazio al film ‘Christmas at the Palace’ e l’8 a ‘Il destino sotto l’albero’. Entrambe le pellicole sono a tema natalizio. A riferire la notizia è stato il ben informato ‘DavideMaggio.it’. (Continua dopo la foto)















Dunque, nessun problema in particolare per ‘Uomini e Donne’ ma solamente una normale pausa per la festa dell’Immacolata. I telespettatori potranno guardare nuovamente Gemma Galgani e company a partire da mercoledì 9 dicembre. Inoltre, stando alle prime anticipazioni, la trasmissione in onda su Canale 5 dovrebbe nuovamente stopparsi a partire da lunedì 21 dicembre per Natale e Capodanno. Manca ancora il comunicato ufficiale, ma sembra tutto già deciso. (Continua dopo la foto)









Per la Galgani il momento di un nuovo innamoramento pare vicinissimo. Con Maurizio è scattato un bacio molto passionale. “Era particolarmente euforica. Prima di bere e anche dopo. Durante la cena vedevo lei come una forza esplosiva. Non riuscivi a tenerla ferma. Ci siamo abbracciati, lei mi toccava”. E riprende: “Esuberanza spaventosa. Mi ha rubato un bacio molto passionale. Ho avuto tanta voglia di baciarla”, ha raccontato Maurizio.

“Mi stanno inseguendo”. Paura per Fedez, arriva la polizia. Fermato un uomo: ecco chi è