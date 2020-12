Finalmente la verità di Elisabetta Gregoraci sul presunto contratto post-matrimoniale con Flavio Briatore. In realtà la diretta del GF Vip è iniziata proprio dalla ormai famosa vacanza in Sardegna in cui Giulia Salemi ha mandato messaggi all’allora marito di Eli, quindi con lo scontro che ha tenuto banco per tutta la settimana. Nei giorni scorsi, dopo il gelo totale, le due si sono chiarite in camera da letto ma venerdì sera il conduttore ha voluto che parlassero davanti a tutti, inquilini e pubblico.

“Lungi da me provarci con un uomo sposato – ha detto la Salemi – io mai mi permetterei di mancarle di rispetto. Parlare però di questi argomenti in prima serata e utilizzando questi toni beceri non è bello. Alfonso, anche tu non iniziare. Non è bello parlare di cose successe fuori”. Signorini, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per Eli, a quel punto l’ha rimproverata duramente in diretta. (Continua dopo la foto)















“Giulia io non direi toni beceri! Hai scelto tu di venire al Grande Fratello, dovresti saperlo che di questo si parla!”, ha controbattuto il presentatore, visibilmente urtato da quell’uscita. Poi, quando è rimasto “solo” con Elisabetta, l’ha messa con le spalle al muro: “Ma è vero che c’è questo contratto tra te e Flavio Briatore?”. “Ne parlano tutti fuori, Eli”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)















Alfonso Signorini, ma anche tutto il pubblico, vuole sapere se è questo il motivo per cui ancora non si è lasciata andare con Pierpaolo Pretelli nella Casa: è per questo presunto contratto secondo il quale la Gregoraci non avrebbe potuto mostrarsi in pubblico con un altro dopo la fine del suo matrimonio con Briatore, per qualche anno? E finalmente, EliGreg ha chiarito una volta per tutte la situazione. (Continua dopo le foto)











“Mi fa piacere questa domanda perché così posso dirlo a tutti coloro che guardano a casa. Non c’è nessun contratto, è falso, è falso che io non possa rifarmi una vita nel caso incontrassi qualcuno”. Poi aggiunge: “Tra me e Flavio c’è solo un accordo, se così si può dire: per il bene di nostro figlio Nathan Falco abbiamo promesso di non introdurre subito in famiglia il nostro eventuale nuovo partner”. Caso chiuso.

