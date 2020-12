“Abbiamo avuto una frequentazione”. Colpo di scena a The Voice Senior: la reazione di Loredana Bertè

The Voice Senior, anche la seconda puntata è andata. Venerdì 4 dicembre 2020 è tornato su Rai1 il talent show condotto da Antonella Clerici che vede una giuria d’eccezione: Albano Carrisi e la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Davanti a loro, i cosiddetti coach che durante la puntata sono seduti su poltrone rosse con un pulsante davanti e danno rigorosamente le spalle ai concorrenti durante le loro esibizioni, gli aspiranti cantanti del programma che a turno fanno di tutto per convincerli del loro talento.

I 4 giudici, dunque, non sono condizionati dall’aspetto fisico del concorrente, ma soltanto dalla voce, che è quindi l’unico elemento necessario per far premere il pulsante e far girare uno o più coach, e di conseguenza far entrare il concorrente nel proprio team di appartenenza. (Continua dopo la foto)















Tante emozioni nel corso della seconda puntata, ma anche una sorpresa con tanto di gossip dopo la performance di Rodolfo Maria Gordini. Milanese classe 1958, figlio di Mario allievo del grande Tito Schipa, è noto nell’Europa dell’est dove da anni è esponente del bel canto, ha conquistato i giudici di The Voice Senior con la canzone “Grande amore” de Il Volo. (Continua dopo la foto)















L’unica a non girarsi è stata Loredana Bertè. Quella stessa Loredana per cui il concorrente ha ammesso di aver sempre avuto un debole. Non solo: “Non so se ti ricordi, ma abbiamo fatto il CantaMike con Dario Baldan Bembo, mio fratello”. A quel punto, la cantante e giudica ha aguzzato la vista e è sembrata ricordare: “Ricordo quel periodo con molto piacere”. (Continua dopo le foto)











Poi la “bomba”: “Abbiamo avuto una bella frequentazione. Ti ricordi i camperos?”. E Gigi D’Alessio prontissimo a stuzzicare la collega: “Ti ha comprato i camperos, dai”. La reazione di Loredana Bertè? Una smentita categorica: “Io me li ricordo tutti i miei fidanzati e questo non me lo ricordo”. Ci sarà stata davvero questa frequentazione oppure no?

