Dayane Mello lascia il GF Vip. Poi arriva una telefonata ‘segreta’ e cambia idea: ecco perché

Le ultime nomination della casa del Grande Fratello Vip hanno visto un gran numero di concorrenti finire a pari merito, dando vita a un televoto che ha incluso Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Alfonso Signorini spiega che il vip più votato dai telespettatori sarà immune dalle prossime nomination; tuttavia ai concorrenti questo momento verrà presentato come un classico Televoto avente come finalità l'eliminazione di uno degli inquilini. Il conduttore del Grande Fratello Vip dichiara che il pubblico ha deciso che il primo vip "salvo" è Giulia: la ragazza è incredula, in quanto è entrata da pochissimo e pensava di non essersi ancora fatta conoscere a sufficienza.















Poi è la volta di Stefania Orlando, che esulta, non potendo sapere che in realtà quello che sta annunciando il conduttore è il livello di gradimento espresso dal pubblico a casa. Il nuovo verdetto del televoto prevede che a "salvarsi", come afferma Alfonso, siano anche Tommaso ed Elisabetta. Ma i vipponi non sanno ancora quale sia la posta in palio.















Alfonso afferma che il Vip che deve abbandonare la Casa del Grande Fratello è Dayane. La modella non sa che si tratta di uno scherzo e corre a consolare Rosalinda, nel frattempo scoppiata in lacrime. Il conduttore svela subito il piccolo inganno: il televoto serviva semplicemente a determinare il vip preferito dal pubblico, dunque Dayane sarà immune dalle nomination.









Nella puntata di ieri i vipponi dovevano decidere se restare fino a febbraio o abbandonare il gioco. Dopo la comunicazione di Alfonso Signorini, Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Dayane Mello hanno deciso di lasciare la casa. Il figlio di Alba Parietti è uscito subito dalla porta rossa, mentre Elisabetta, dopo una chiacchierata in studio con il conduttore, è rientrata in casa e uscirà lunedì. Dayane Mello, invece, ha cambiato idea dopo aver ricevuto la telefonata dell’ex suocera, la mamma di Stefano Sala.

Nella notte la modella brasiliana ha confessato cosa le ha detto l’ex suocera al telefono: “Mi ha detto c’è un disastro fuori e mi ha chiesto di restare in casa, mi ha fatto un po’ ragionare e mi ha detto un po’ di cose belle. Mi ha detto che sta uscendo il mio carattere e che ho molti sbalzi d’umore, ma mi ha gasato di brutto. Alla fine mi ha detto ‘Dayane, manca un mese e mezzo siamo già a dicembre‘”.

