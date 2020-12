Sono successe tante cose durante la diretta di venerdì 4 dicembre 2020 del GF Vip ma soprattutto è arrivato il verdetto dei vipponi sul prolungamento del reality fino a febbraio. Come era prevedibile, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno declinato l’invito di Alfonso Signorini.

“Io penso che qualsiasi scelta faccia farò soffrire qualcuno – le parole di Oppini prima di uscire definitivamente dal gioco – Io so che posso dare e sostenere un’amicizia al 100% se sto bene. Se capisco che posso avere delle angosce che derivano da cose passate che vengono fuori e sono cose che probabilmente dovrò sistemare una volta uscito di qua. Se vedo che comincio a crollare e il mio modo di essere porta malumore a Tommaso, faccio tre passi indietro”. (Continua dopo la foto)















“So di avere delle lacune nei rapporti, per me un rapporto come quello che ho con Francesco – dice Zorzi – dove non ci sono secondi fini è complicatissimo, io ho parlato molto in settimana con lui, sosterrò ogni sua scelta perché pretendo che l’amicizia duri anche fuori dalla casa. Se dovesse decidere di mollare, per me verrebbe a mancare un pilastro”. (Continua dopo la foto)















Ma il vero crollo lo ha avuto quando il suo amico ha chiuso dietro di sé la porta rossa. Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta hanno provato a consolare Tommaso, riporta il sito Biccy, ma lui all’inizio si è barricato in bagno poi, quando è uscito, ha spiegato il motivo della sua reazione. “Non me lo doveva fare. Poteva restare almeno 2 giorni in più, altri lo hanno fatto. Questa è stata una doccia fredda, non gli costava nulla andarsene lunedì”. (Continua dopo foto e post)









Tommaso Zorzi si chiude in bagno dopo l’uscita di Francesco #gfivp pic.twitter.com/4pbcOCPhbd — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) December 5, 2020

Tommaso non riesce a farsene una ragione… il suo punto di riferimento nella Casa non c’è più. #GFVIP pic.twitter.com/xOW8hXBWWW — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 4, 2020



“Amore ti giuro non ne voglio parlare ora. […] Vi giuro, io non gli avrei fatto a lui una cosa simile. Non è che la prendo male, ma non l’avrei fatto, non l’avrei fatto. Almeno preparami cavolo. Erano solo 2 giorni in più. Guardate con che tatto va via Elisabetta. Dite che è meglio che è uscito per non allungare un’agonia? E secondo voi io starò bene adesso? Lo sapevo che se ne andava, ma non in questo modo. […] Da quando mi ha detto che andava via a quando l’ha fatto sono passati 5 minuti d’orologio”.

