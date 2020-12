La 23esima puntata del GF Vip si è aperta, nemmeno a dirlo, con lo scontro che ha tenuto banco per tutta la settimana: quello tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Non sarebbe dovuto uscire questo argomento al reality, ha sempre detto Eli, ma quando Alfonso Signorini ha sganciato la bomba in diretta, almeno un paio di settimane fa, è successo il delirio. Fuori e dentro la Casa.

Nei giorni scorsi, dopo il gelo totale, la Gregoraci e la Salemi si sono chiarite in camera da letto ma venerdì sera il conduttore ha voluto che parlassero davanti a tutti, inquilini e pubblico, di quella ormai famosa vacanza in Sardegna e di quei messaggi inviati dall’influencer a Flavio Briatore. Dopo la clip, dunque, l’ennesimo faccia a faccia tra le due vippone. (Continua dopo la foto)















In generale, la Salemi ha sempre cerca di smorzare i toni ma sia la Gregoraci che Signorini ci sono andati giù in modo pesante. Elisabetta ha accusato Giulia di aver mandato dei messaggi al suo ex marito quando erano ancora sposati e di aver preteso cene e pernottamento gratis. Accuse che la Salemi ha sempre rispedito al mittente, anche durante la diretta di venerdì 4 dicembre si è tornati sull’argomento. (Continua dopo la foto)















“Lungi da me provarci con un uomo sposato – ha detto la Salemi – io mai mi permetterei di mancarle di rispetto. Parlare però di questi argomenti in prima serata e utilizzando questi toni beceri non è bello. Alfonso, anche tu non iniziare. Non è bello parlare di cose successe fuori”. Signorini, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per Eli, a quel punto l’ha rimproverata duramente in diretta. (Continua dopo foto e post)









Comunque ad Alfonso Signorini, vorrei ricordare e sottolineare,che anche se Giulia ha scelto di partecipare al GF,ciò non vuol dire che deve passare per una poco di buono in diretta nazionale.#GFVIP pic.twitter.com/1ANf6PcYW5 — (@anit_rap) December 4, 2020

POSSO DIRE CHE ALFONSO FA SCHIFO? È IL PRIMO CHE INSINUA CHE GIULIA SIA UNA POCO DI BUONO.

A L L U C I N A N T E#GFVIP pic.twitter.com/QLGgVA5o1p — Giulia (@G_Onagap21) December 4, 2020

Alfonso che continua a mettere in cattiva luce Giulia per dare ragione a EliGreg.

Che schifo

#GFVIP pic.twitter.com/nTFVmt94MY — Arianna Zamberlan // (@arizambi01) December 4, 2020



“Giulia io non direi toni beceri! Hai scelto tu di venire al Grande Fratello, dovresti saperlo che di questo si parla!”, ha controbattuto il presentatore, visibilmente urtato da quell’uscita. Una reazione, questa, che però non è piaciuta a molti telespettatori social che su Twitter ha condannato l’atteggiamento di Signorini: “Alfonso mette in continua luce Giulia per dare ragione a EliGre, che schifo!”, uno dei tanti messaggi.

