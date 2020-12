Il popolare conduttore televisivo Pippo Baudo è stato lo sfortunato protagonista di un episodio davvero molto brutto. Nella giornata del 4 dicembre è stata infatti lanciata da un sito web la notizia che annunciava l’avvenuto decesso dell’uomo. Ovviamente, tenuto conto dell’importanza della sua persona, la news in poco tempo ha fatto immediatamente il giro della rete mandando nel panico tutti i suoi estimatori. Ed erano anche stati forniti tutti i dettagli del caso sulla sua dipartita.

In particolare, la fake news riportava alcuni particolari sull’ospedale dove avrebbe esalato l’ultimo respiro. Invece il presentatore del piccolo schermo è assolutamente vivo e sta bene. Non è la prima volta che circola una notizia simile, infatti sull’84enne conduttore spesso e volentieri sono state fatte comunicazioni non veritiere. E lo stesso diretto interessato, attraverso un’intervista rilasciata all’agenzia giornalistica Adnkronos, ha voluto dire la sua sulla vicenda. (Continua dopo la foto)















Dunque, non è assolutamente morto nonostante ogni anno viene detta una cosa del genere. Baudo ha quindi affermato all’Adnkronos: “Faccio le corna. Succede ogni anno che qualcuno dia una notizia letale su di me. Il problema è che con questo lockdown la gente sta in casa senza fare niente. E non trova di meglio da fare. Per fortuna, ogni volta che qualcuno annuncia la mia morte, mi allunga la vita”. Fortunatamente, dopo alcuni momenti di tensione, è arrivata subito la smentita. (Continua dopo la foto)















Pippo Baudo ha iniziato la sua carriera televisiva all’inizio degli anni Sessanta, quindi è in Rai da più di 50 anni. Ha un record invidiato da tutti, infatti ha condotto per ben tredici volte il Festival di Sanremo. La prima volta che condusse la kermesse musicale più importante d’Italia fu nel 1968. Per quanto riguarda la sua vita privata, ha due figli che si chiamano Alessandro e Tiziana. Quest’ultima è segretaria e assistente personale del conduttore. Ha anche due nipoti. (Continua dopo la foto)









Barbara D’Urso ha intervistato recentemente Martufello. La conduttrice ha fatto una rivelazione choc: “Ho visto Pippo Baudo in mutande”. Pronta la simpatica reazione di Martufello che si è fatto le ossa al Bagaglino dove offriva al pubblico partecipe una splendida imitazione: “E sei ancora viva?”. Come suo solito Carmelita ha voluto dare una “notizia choc” raccontando di quando vide in mutande Pippo Baudo.

“Lo hai mai fatto lì?”. Imbarazzo assoluto per Serena Bortone, la domanda piccante dell’ospite gela lo studio