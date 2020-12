Conosciuto per i suoi ruoli in “Happy Days” e altri programmi televisivi e film, l’attore è morto mercoledì a 83 anni.La notizia è stata confermata dalla figlia Elizabeth a The Hollywood Reporter and People.Era ricoverato all’Henry Mayo Newhall Hospital di Valencia, in California.

L'attore ha interpretato una varietà di personaggi nella popolare sitcom dal 1975 al 1981, tra cui il dottor Logan, il signor Vanburen, il sergente dell'esercito. Betchler, DJ Charlie The Prince e altri ancora. "Il suo ruolo preferito sul palco era J. Pierrepont in 'Come avere successo negli affari senza provare davvero'", ha detto Elizabeth a People, "ma non conosco nessuno che abbia avuto successo nella vita più di mio padre. Tutti quelli che lo hanno incontrato lo adoravano, tutti".















Warren Berlinger ha recitato anche in "The Joey Bishop Show", "Too Close for Comfort", "Bracken's World" e "Operation Petticoat". Ha anche fatto apparizioni in "The Dukes of Hazzard", "Charlie's Angels" e "The Love Boat". Nel 2016 è stato nel cast della serie tv "Grace and Frankie". Berlinger è stato anche una star del grande schermo. Uno dei suoi ruoli cinematografici più noti è stato Shakey Finch in "The Cannonball Run" del 1981. Ha anche recitato in "The Long Goodbye" del 1973 e "Hero" del 1992.















Uno dei suoi primi crediti come attore è stato nella versione cinematografica del 1959 di "Blue Denim", dove interpretava Ernie. Ha anche recitato nella produzione di Broadway, per la quale ha ricevuto un Theatre World Award nel 1958. L'attore nato a Brooklyn recitò anche nella produzione originale di Broadway del 1946 di "Annie Get Your Gun" con Ethel Merman e Ray Middleton. Nel 1960, Berlinger sposò l'attrice Betty Lou Keim, che recitò in "These Wilder Years" del 1956 e "The Wayward Bus" del 1957, tra gli altri. Hanno avuto quattro figli insieme prima che morisse nel 2010.









Sia Berlinger che Keim hanno recitato in “Teenage Rebel” del 1956.

È stato ricordato sui social media dal co-protagonista di “Happy Days” Henry Winkler. “Ho visto VIENI A SOFFIARE IL CORNO e Warren è stato semplicemente meraviglioso … poi è venuto e ha recitato in HAPPY DAYS”, ha twittato. “Sono così felice di averti conosciuto … RIP Warren”

