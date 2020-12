Preoccupazione in Rai per alcune minacce gravissime giunte ad una delle trasmissioni più importanti. A riferire la notizia è l’agenzia di stampa giornalistica Adnkronos, che ha svelato tutti i particolari raccapriccianti. In un momento già difficile per la nostra nazione, questo inquietante episodio ha causato alta tensione nei vertici della televisione pubblica italiana. Le minacce hanno contenuti davvero gravissimi e sarebbero opera delle cosiddette Nuove Brigate Rosse. Ecco i dettagli.

Il programma in questione è 'Report', celebre per le sue inchieste spesso e volentieri scomode che mettono a repentaglio i giornalisti. Ma stavolta si è andati decisamente oltre, visto che il messaggio inviato ha dei contenuti indicibili. Sulla questione è intervenuto anche il conduttore Sigfrido Ranucci, che ha innanzitutto confermato la notizia e ha poi spiegato che sono stati messi in atto tutti i protocolli necessari per garantire la massima sicurezza a tutti i dipendenti.















Martedì scorso la redazione di 'Report' ha ricevuto la seguente lettera minatoria, che recitava: "Voi il marcio del sistema corrotto. Solo falsa informazione per potere e poltrone. Cercate meglio negli armadi, oltre gli scheletri avete le bombe". Inviato un foglio a quadretti scritto in stampatello con caratteri prestampati e in alto in pennarello la sigla nuove Brigate Rosse con la stella a cinque punte. Inoltre, era presente della polvere bianca che coloro che hanno scritto il messaggio considerano antrace.















Le Nuove Brigate Rosse si sono già rese protagoniste di altri episodi disdicevoli contro sindaci e amministratori locali. Il materiale è stato considerato inerte, secondo quanto emerso in queste ore dalle analisi sul campione, mandato ad analizzare prima allo Spallanzani e poi all'istituto zooprofilattico di Foggia. Indagini sono state aperte dalla Digos e dai poliziotti del commissario Rai. Come anticipato prima, il presentatore Ranucci ha spiegato nei particolari cosa sta succedendo.









Ranucci ha detto: “La Rai ha messo in atto tutti i sistemi di sicurezza nella maniera più idonea, ho avuto la redazione dimezzata per questo motivo in settimana ma, seppur con molte difficoltà, lunedì sera andremo in onda. Non ci fermeremo di fronte a degli atti di imbecilli. Personalmente poco tempo fa ho ricevuto minacce di morte da un sedicente gruppo SS, addirittura. Ci hanno rallentato, non certo bloccato”.

