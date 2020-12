Manca ormai pochissimo alla nuova puntata del ‘Grande Fratello Vip’, condotta da Alfonso Signorini. Non sono state poche le tensioni verificatesi nella casa nei giorni scorsi, con concorrenti che hanno manifestato l’intenzione di lasciare il gioco e altri che si sono litigati duramente. Le discussioni maggiori si sono avute tra Elisabetta Gregoraci e le vippone Selvaggia Roma, Giulia Salemi e Adua Del Vesco. Ma ci sono anche stati momenti tristi con Tommaso Zorzi ormai disperato.

Il probabile addio di Francesco Oppini lo sta facendo stare malissimo e a tal proposito è intervenuto anche Cristiano Malgioglio, che ha rimproverato severamente l'influencer. Gli ha detto che dovrebbe lasciar prendere la decisione al figlio di Alba Parietti, senza intromettersi più di tanto. Se Oppini ha voglia di andarsene, deve lasciarglielo fare ed evitare di essere egoista. Poco fa la produzione del reality show ha diramato un messaggio ufficiale molto importante e atteso.















Nell'ultima puntata c'è stata l'eliminazione del fratello di Mario Balotelli, Enock, e una settimana fa il padrone di casa ha avvisato i gieffini del prolungamento del programma fino a febbraio 2021. Una decisione che è stata accolta male da diversi protagonisti, che hanno manifestato la voglia di tornare a casa. E ora devono fare una scelta definitiva. Perché la novità è che il 'GF Vip' vorrà avere una risposta ufficiale già questa sera. Si prospettano momenti decisamente intensi.















Sul profilo Facebook della trasmissione in onda su Canale 5 è stato infatti scritto: "Dentro o fuori: è arrivato il momento delle grandi decisioni. Stasera i nostri Vip dovranno decidere chi resterà dentro la Casa e chi invece preferisce abbandonare il gioco. Stasera una decisione importante". Ecco alcune reazioni degli utenti: "Ma se alcuni vanno via non è il GF che stavamo guardando, è come buttare 2 mesi", "Spero che la Gregoraci e Oppini restino", "Sono convinto che non uscirà nessuno".









Intanto, ‘TvBlog.it’ ha sganciato una bomba: “Siamo venuti a conoscenza che il veglione di San Silvestro su Canale 5 sarà animato proprio da Alfonso Signorini, insieme alla sua amata truppa di concorrenti del Grande Fratello Vip 5”. Dunque, non ci sarebbe spazio per Federica Panicucci e il suo ‘Capodanno in musica’. Una decisione che sarebbe storica, non essendo mai stata presa.

