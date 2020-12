Dopo aver superato il difficile momento legato alla malattia Gerry Scotti si sta preparando per questo periodo natalizio così particolare. La lotta con il coronavirus, durante la quale l’amato presentatore ha rischiato di finire in terapia intensiva, ha lasciato segni evidenti nel suo stato d’animo e nel suo modo di pensare. A maggior ragione se ad attendere Gerry c’è una grandissima gioia che ha voluto condividere in queste ore con i suoi fan.

Ospite di Verissimo, la puntata sarà trasmessa domani pomeriggio, il conduttore ha voluto ricordare il periodo appena trascorso in ospedale: “Vorrei salutare tutte le persone che erano ricoverate con me e di cui non conosco il nome. Spero siano tornate a casa e stiano bene”. Sarà un Natale diverso anche per lui, ma non solo per l’emergenza Covid e le relative norme che limiteranno le nostre tradizionali feste. (Continua a leggere dopo la foto)















Gerry Scotti sta per diventare nonno, una grandissima gioia per il 64enne di Miradolo Terme che ha rivelato tutto mentre era nello studio di Verissimo. Alla domanda di Silvia Toffanin su come trascorrerà il periodo natalizio Gerry ha risposto: “Il mio Natale è sempre stato molto casalingo, senza grandi stranezze. Non cambierà molto, ma quest’anno aspetto l’arrivo della mia nipotina”. La bambina sarà la figlia di Edoardo, unico figlio di Gerry nato dal matrimonio con Patrizia Grosso. (Continua a leggere dopo la foto)















Lo stesso Scotti ha confidato di recente: “Ho solo un cruccio però. Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”. Insomma Gerry non vede l’ora di diventare nonno, anzi vorrebbe più di un nipote. Un discorso che mette di buonumore il presentatore, il cui ultimo pensiero, però, è sempre rivolto a chi sta affrontando la sua personale battaglia col virus: “Sentirò il peso del Natale per tutti quelli che non lo staranno vivendo”. (Continua a leggere dopo la foto)









E sì che il ricovero non è stato proprio una passeggiata nemmeno per lui, che almeno potrà vivere il Natale serenamente. Era stato lo stesso Gerry Scotti ad ammettere di aver subito psicologicamente il contraccolpo per la malattia. Inoltre lo stesso Scotti aveva ammesso: “In ospedale ho perso 10 chili… Un paio li riprenderò sicuramente, magari non tutti…”. Alla giornalista di TV Sorrisi e Canzoni Gerry aveva anche confidato che adesso ha imparato a godersi di più i piccoli piaceri della vita. Per non parlare di quelli più grandi…

